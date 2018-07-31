Ещё
Челябинцев призывают помочь жителям Забайкалья, пострадавшим от наводнения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Челябинцев призывают помочь жителям Забайкалья, пострадавшим от наводнения 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Металлургическом районе Челябинска открыт пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнение в Чите. Об этом «АиФ— Челябинск» сообщили в региональном отделении партии «ЕР».
По информации СМИ, наводнение в Чите стало рекордным за всю историю метеонаблюдений в Забайкальском крае. Уровень воды в отдельным местах достиг высоты в 402 см. Пострадавшими от стихии считаются сотни семей. Жители Закайкальского края нуждаются в продуктах питания длительного срока годности и новой одежде.
Пункт сбора гуманитарной помощи открыт в Челябинске на углу дома по адресу Жукова, 4, с 10.00 до 17.00 до 8 августа. Денежные средства можно перевести на реквизиты счетов, указанных ниже. Всю недостоющую информацию можно уточнить по телефону 8-919-355-22-00 (Голощапов Максим, руководитель Челябинского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России»)
Денежные средства принимаются на банковские счета:
«Читинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
ИНН 7536038062. КПП 753601001 р/сч 40703810574000102260 к/сч 30101810500000000637
ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8600 ПАО СБЕРБАНК г. ЧИТА БИК 047601637
«Нерчинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
ИНН 7513007050 КПП 751301001 р/сч 40703810274000000109 к/сч 30101810500000000637
ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 11АО СБЕРБАНК Г. ЧИТА БИК 047601637
Также деньги можно перечислить на счёт благотворительного фонда «Рука помощи» по следующим реквизитам:
ИНН 7536166586 ОГРП 1177500000512 Счет 40703810804000000716
Сибирский филиал ПАО Промсвязьбанк г. Новосибирск
БИК 045004816
ИНН 7744000912
ОКПО 55470715
КПП 540643001
ОГРН 1027739019142
К/счет 30101810500000000816
Внимание! При перечислении денежных средств в назначении платежа необходимо указать следующее: «Добровольное пожертвование на оказание помощи жителям Забайкальского края, пострадавшим от наводнения летом 2018 года».
АиФ: последние новости
Южный Урал вошел в тройку крупнейших несырьевых экспортеров России Жителю Аргаяша грозит 20 лет тюрьмы за выращивание конопли Кровь на футбольном поле сдадут жители Челябинска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России108
Захарова оценила новый «удар» по Крыму155
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца72
Ждать недолго: когда кончится лето9
Катя Лель заплатит Марии Захаровой17
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение