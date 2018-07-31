Челябинцев призывают помочь жителям Забайкалья, пострадавшим от наводнения

В Металлургическом районе Челябинска открыт пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнение в Чите . Об этом «АиФ— Челябинск» сообщили в региональном отделении партии «ЕР».

По информации СМИ, наводнение в Чите стало рекордным за всю историю метеонаблюдений в Забайкальском крае . Уровень воды в отдельным местах достиг высоты в 402 см. Пострадавшими от стихии считаются сотни семей. Жители Закайкальского края нуждаются в продуктах питания длительного срока годности и новой одежде.

Пункт сбора гуманитарной помощи открыт в Челябинске на углу дома по адресу Жукова, 4, с 10.00 до 17.00 до 8 августа. Денежные средства можно перевести на реквизиты счетов, указанных ниже. Всю недостоющую информацию можно уточнить по телефону 8-919-355-22-00 (Голощапов Максим, руководитель Челябинского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России»)

Денежные средства принимаются на банковские счета:

ИНН 7536038062. КПП 753601001 р/сч 40703810574000102260 к/сч 30101810500000000637

ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8600 ПАО СБЕРБАНК г. ЧИТА БИК 047601637

«Нерчинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

ИНН 7513007050 КПП 751301001 р/сч 40703810274000000109 к/сч 30101810500000000637

ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 11АО СБЕРБАНК Г. ЧИТА БИК 047601637

Также деньги можно перечислить на счёт благотворительного фонда «Рука помощи» по следующим реквизитам:

ИНН 7536166586 ОГРП 1177500000512 Счет 40703810804000000716

БИК 045004816

ИНН 7744000912

ОКПО 55470715

КПП 540643001

ОГРН 1027739019142

К/счет 30101810500000000816

Внимание! При перечислении денежных средств в назначении платежа необходимо указать следующее: «Добровольное пожертвование на оказание помощи жителям Забайкальского края, пострадавшим от наводнения летом 2018 года».