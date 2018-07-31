«Дом Канта» под Калининградом откроют для посетителей 16 августа

ТАСС , 31 июля. «Дом Канта» в поселке Веселовка Калининградской области примет первых туристов в середине августа. На объекте, связанном с именем выдающегося немецкого философа Иммануила Канта, завершены реставрационные работы, сообщил ТАСС глава регионального министерства по культуре и туризму Андрей Ермак

"Домом Канта" в поселке Веселовка (бывший Юдшен) Черняховского района называют здание XVIII-XIX веков, в котором жил и работал великий философ. В 1747-1750 годах, по данным ученых, он был домашним учителем в семье священника.

"Дом Канта" откроем 16 августа. Реставрационные работы… выполнены, здание восстановлено", — сказал он.

Министр отметил, что в «Доме Канта» будет музей имени родоначальника немецкой классической философии. «Но если музей в Кафедральном соборе в Калининграде в большей степени посвящен Канту-философу, то в Веселовке он будет посвящен Канту-гражданину, обычному жителю Кенигсберга и подданному Российской империи, каковым он был четыре года в период вхождения Кенигсберга в ее состав» — уточнил Ермак.

Иммануил Кант, родоначальник немецкой классической философии, родился 22 апреля 1724 года в Кенигсберге. Здесь он учился в университете Альбертина, являлся его профессором и почти никогда не покидал город. Умер Кант 12 февраля 1804 года, похоронен у Кафедрального собора в Кенигсберге.

В 2013 году после сообщений калининградских краеведов об аварийном состоянии «Дома Канта» была разработана концепция его использования как музейного и туристического объекта, принято решение о реставрации. На реставрацию здания и выполнение работ, связанных с обеспечением функционирования объекта культурного наследия «Дома Канта», из резервного фонда президента РФ было выделено 46,3 млн рублей.