Бибилов танцорам ансамбля «Кафт»: Осетия гордится вами!

Глава государства поблагодарил детей и хореографов ансамбля Майю Четион, Коста Джиоты, Ирму Бестаеву и Алену Каркусову за проделанную работу, сообщает пресс-служба президента.

"Одним словом, молодцы! Пусть ваши успехи повторяются снова и снова, а Осетия гордится вами! Спасибо родителям за таких замечательных детей", — сказал Бибилов.

В свою очередь, Ольга Михаилиди, директор цхинвальской средней общеобразовательной школы №2, при которой организован ансамбль, поблагодарила президента за помощь в организации поездки на конкурс.

Хореограф ансамбля Коста Джиоты отметил, что помощь коллективу оказали и члены турецкой осетинской диаспорты.

"Особо хочу отметить помощь представителя осетинской диаспоры в Турции Аднана Царикаева, который встретил нас в аэропорту Турции и оплатил поездку до Болгарии и обратно", — сказал он.

Югоосетинский детский хореографический ансамбль «Кафт» участвовал в XVIII Международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «Розы обзора» в Болгарии. Дети исполнили танцы «Симд», «Хонга», «Лирический танец», «Абхазский» и «Бой на мечах».