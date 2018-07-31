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Бибилов танцорам ансамбля «Кафт»: Осетия гордится вами!
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Бибилов танцорам ансамбля «Кафт»: Осетия гордится вами! 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 31 июл — Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов встретился с участниками цхинвальского хореографического ансамбля «Кафт» под руководством заслуженной артистки Южной Осетии Майи Четион, которые приняли участие в Международном конкурсе-фестивале хореографического искусства в Болгарии. Танцоры выиграли Гран-при конкурса в номинации «Народная хореография».
Глава государства поблагодарил детей и хореографов ансамбля Майю Четион, Коста Джиоты, Ирму Бестаеву и Алену Каркусову за проделанную работу, сообщает пресс-служба президента.
"Одним словом, молодцы! Пусть ваши успехи повторяются снова и снова, а Осетия гордится вами! Спасибо родителям за таких замечательных детей", — сказал Бибилов.
В свою очередь, Ольга Михаилиди, директор цхинвальской средней общеобразовательной школы №2, при которой организован ансамбль, поблагодарила президента за помощь в организации поездки на конкурс.
Хореограф ансамбля Коста Джиоты отметил, что помощь коллективу оказали и члены турецкой осетинской диаспорты.
"Особо хочу отметить помощь представителя осетинской диаспоры в Турции Аднана Царикаева, который встретил нас в аэропорту Турции и оплатил поездку до Болгарии и обратно", — сказал он.
Югоосетинский детский хореографический ансамбль «Кафт» участвовал в XVIII Международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «Розы обзора» в Болгарии. Дети исполнили танцы «Симд», «Хонга», «Лирический танец», «Абхазский» и «Бой на мечах».
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