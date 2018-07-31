Звезды, которые заменили свои зубы искусственными

Все давно заметили, что Виктория почти никогда не улыбается. Ее улыбка — это улыбка Джоконды. «Я часть мира моды, поэтому улыбаюсь внутри себя», — по-английски шутит в прессе Виктория. Злые коллеги по цеху говорят, что Вики прячет свою улыбку из-за плохих зубов.

Во времена Spice Girls это было действительно так. Зубы Вики напоминали забор странного желто-коричневого цвета. Тогда, кстати, Пош совершенно не парилась и улыбалась на камеру во все свои 32, за что часто получала в прессе нелестные комментарии и прозвища.

Времена шли, Виктория сделала зубы — поставила виниры, прошла процедуру отбеливания — и ее улыбка стала идеальной. Только вот улыбаться звезда перестала. Вики до сих ор не может расслабиться на красных дорожках и сухо смотрит в камеру.

Улыбку Деми тоже долгое время нельзя было назвать голливудской. Да и сам образ Мур был далек от стандартов красоты. Но она взялась за себя по всем фронтам: потратила приличную сумму на пластику, процедуры липосакции и на зубы (на них, по оценкам специалистов, ушло не меньше 12 тысяч долларов). В эту сумму вошли виниры и несколько процедур отбеливания.

Кстати, в 2017 году мир облетела новость о том, что Деми потеряла два передних зуба. Об этом звезда сама сообщила, выложив пост, приправленный красочной фоткой у себя в Instagram. В шоу Джимми Фэллона Мур сказала, что зубы выпали от стресса. Их Деми заменила на коронки да Винчи.

Улыбку Криштиану называли одной из самых страшных среди футболистов: у него не было нескольких верхних зубов, а остальные были разной длины, кривые, некрасивого цвета.

Набирая популярность, Криштиану отдал себя в руки опытных ортодонтов. Они провели над ним почти ювелирную работу: исправили прикус с помощью брекетов (Роналду долго их носил), отбелили зубы, заменили отсутствующие коронками, поставили виниры. По некоторым данным, специалисты удлинили зубы Криштиану в верхнем ряду, чтобы они стали ровными, удалив часть десны лазером. Зато теперь, после всех мучений, у знаменитого футболиста одна из самых красивых улыбок в мире.

Селин Дион

Невероятный голос Селин (все же слышали песню из фильма «Титаник») уже в начале карьеры досточно быстро прославил ее на весь мир. Слава певицы росла в геометрической прогрессии, как и количество публикаций о ней. Но помимо таланта журналисты не преминули пройтись по внешности Селин. В частности, дали ей прозвище «пасть Дион».

Дело в том, что у певицы были, мягко говоря, неидеальные зубы: кривые, а верхние резцы выступали настолько, что рот Дион, когда она улыбалась, был похож на оскал зверя. Изучив ситуацию, менеджер и муж певицы Рене Анжелил отправил ее к стоматологу. В отличие от многих коллег по цеху, Селин после посещения специалиста не стала обладательницей виниров. Она носила брекеты, прошла процедуру отбеливания, а ее резцы врач обточил и поставил на них коронки, чтобы уравнять с остальными зубами. С того дня Селин тщательно следит за своей улыбкой, а стоматолог сопровождает ее даже в турах.

В начале карьере агенты намекали Тому, что с такой улыбкой, как у него, в список голливудских актеров класса А не пробиться. Зубы у Круза действительно были не подарок: кривые, неровные, на разном расстоянии, а один из верхних вообще был выбит шайбой.

Чтобы дотянуться до голливудских стандартов, Том потратил много денег и времени на свою новую улыбку. Носил брекеты, сделал операцию на деснах, поставил импланты, коронки и виниры. Сейчас у Круза идеальная соблазнительная улыбка и внушительный список кассовых ролей, так что все старания окупились.

В 80–90-е певица славилась своей щербинкой между зубами. Она не особо портила певицу, но саму Мадонну напрягала. По одной из версий, чтобы убрать щербинку, Медж долго носила брекеты с внутренней стороны зубов. По другой — поставила, как и все коллеги по цеху, виниры.

Если сравнить подростковые фото Майли с сегодняшними, невооруженным глазом видно, что с зубами была проведена кропотливая работа. У Сайрус были неровные зубы разного размера, и она фактически улыбалась деснами.

Чтобы исправить ситуацию, Майли носила брекеты, ей делали операции по поднятию десны с помощью лазера, отбеливание. По другой версии, вместо отбеливания Сайрус стала обладательницей виниров.

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