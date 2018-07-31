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День деревни Волченки отметили в Наро‑Фоминском округе
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День деревни Волченки отметили в Наро‑Фоминском округе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
День деревни Волченки прошел в подмосковном Наро-Фоминском городском округе, праздник получил название «Цветет российская деревня», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
«По сложившейся многолетней традиции празднование началось со спортивных мероприятий по детскому мини-футболу, волейболу и туристической полосе препятствий. Приехало 10 команд из соседних деревень, Вереи, Рузского округа и Калужской области», — отмечается в материале.
Перед началом соревнований прошли показательные выступления секции по автомногоборью «Наро-Фоминские юниоры» под руководством тренера Василия Борисова. Победителей и призеров соревнований наградили кубками, медалями и грамотами.
Торжественная часть началась с выступления начальника территориального управления Волченки администрации Наро-Фоминского городского округа Андрея Овсянникова. Он поздравил присутствующих с праздником, выразил благодарность всем, кто принимает активное участие в жизни деревни, а также вручил грамоты и подарки.
Поздравить жителей деревни Волченки приехал заместитель руководителя администрации Наро-Фоминского округа Евгений Мелентьев, который также вручил благодарности и почетные грамоты отличившимся жителям, и Ольга Тихонова — заслуженный работник культуры РФ, член Общественной палаты Московской области, помощник депутата Мособлдумы Олега Рожнова. Тихонова сказала очень много добрых и теплых слов, отметила многих жителей, работников культуры, местного фотографа.
Фольклорный ансамбль «Кириллица» из ЦДК «Звезда» под руководством Алины Тихоновой подарил жителям в честь праздника творческое выступление. От лица депутата Московской областной думы Александра Баранова его помощник Татьяна Анищенко поздравила жителей с праздником и вручила подарок семейной паре Боярских, отметивших бриллиантовую свадьбу. Дуэт «Рябинушка» из ДК «Волченки» посвятил юбилярам музыкальный номер.
В торжественной части также отметили самого маленького жителя деревни и самую молодую семейную пару, которым вручили подарки, изготовленные в кружке декоративно-прикладного творчества и живописи «Авторские чудеса».
После окончания торжественной части выступили артисты Московского цирка с дрессированными собаками. Далее состоялся большой праздничный концерт, в котором приняли участие лучшие коллективы и солисты ДК деревни Волченки, ДКС «Восток», ДКС «Головково», ГДК «Верея», ДК «Веселево», ДК поселка Архангельское и деревни Устье.
Для гостей работали батуты, веломобили, кафе, можно было покататься на пони. Завершилось празднование массовой дискотекой под открытым небом.
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