Саратовским журналистам презентовали центр обработки вызовов «112»

Сегодня, 31 июля, начальник управления правительства Саратовской области по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Николай Колесников провел презентацию Центра обработки вызовов «Системы-112». Учреждение недавно разместили в административном здании, расположенном на улице Чернышевского, 55.

В ходе экскурсии чиновник отметил, что до конца текущего года его ведомство должно полностью завершить всю работу по организации промышленной деятельности системы центра обработки вызовов. Для этого специалисты управления провели все самые значимые конкурсные процедуры и заключили по ним государственные контракты. По мнению Колесникова, на данный момент нет никаких препятствий для сдачи системы в намеченные сроки — 1 января 2019 года.

Демонстрируя работу кол-центра, начальник управления рассказал, что все телефонные сообщения, сделанные на территории Саратовской области по номеру 112, поступают именно сюда. Далее, после выяснения всех обстоятельств, диспетчер перенаправляет сигнал по своему профилю.

Присутствующий на встрече начальник ОГУ «ЦУКС Саратовской области» Виктор Одынский рассказал, что всего за сутки на единый тревожный номер звонят около двух тысяч раз, из которых 600 сообщений ложные (детские шалости, угрозы, злонамеренные вызовы). Обслуживают население пять человек в смену, четверо из которых принимают звонки, а пятый является программистом. Девушки-операторы центра работают по 12 часов в сутки, а их зарплата составляет от 8 до 10 тысяч рублей.

В связи со своим географическим положением, в скором времени центр обзаведется квалифицированным специалистом — переводчиком.

«Такому специалисту необходимо знать казахский, английский и немецкий языки — это квалифицированный сотрудник и его заработная плата будет определяться отдельно», — заявил Одынский.

Напомним, ранееTelegram-канал «Незыгарь» сообщал, чтоГУ МЧС по Саратовской области и губернатор Валерий Радаев могут быть замешаны в истории, связанной с нанесением ущерба региональному бюджету на общую сумму 116 миллионов рублей в связи с закупкой программного обеспечения для «Системы-112». Аукционбылобъявлен18 июня этого года. На данный момент он уже завершен и признан комиссией несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие — ПАО «Ростелеком» , с которым 17 июля был заключен контракт.

На пресс-конференции, посвященной вводу «Системы-112», начальник ОГУ «ЦУКС Саратовской области» Виктор Одынский заметил, что корпорация «Протей» предложила бесплатное программное обеспечение, но бралось построить «Систему-112» за 170 миллионов рублей, а дополнительное оборудование и ПО увеличивало стоимость до суммы 203 миллиона рублей.