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Работа найдется для всех
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Работа найдется для всех 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Столичные власти рассказали, как сегодня город помогает трудоустроиться людям с инвалидностью и какие вакансии и зарплаты предлагают им предприятия.
Москва — регион с одним из самых низких уровней безработицы в России. Согласно официальным данным 2018 года, только 1,3 процента экономически активного населения столицы не может найти работу. Наиболее уязвимые категории при поиске подходящих вакансий — молодежь без опыта работы и люди с ограниченными возможностями здоровья.
Найти работу им помогает действующий в столице механизм квотирования. На предприятиях выделяются рабочие места для этих категорий москвичей.
— За 2017 год благодаря системе квотирования нашли работу порядка 40 тысяч человек, — отметил заместитель руководителя Департамента труда и соцзащиты населения Москвы Андрей Бесштанько.
Искать подходящие вакансии и общаться с работодателями соискателям с инвалидностью помогает Центр занятости населения Москвы.
— Мы используем несколько форматов работы, например устраиваем общегородские ярмарки вакансий для людей с инвалидностью. Кроме того, наши специалисты общаются непосредственно с соискателями и проводят с ними собеседования, — рассказала заместитель директора Центра занятости населения города Кристина Агафонова.
При подборе места работы специалисты учитывают, какие именно затруднения могут вызвать у человека те или иные должностные обязанности, и соответственно подбирают оптимальный вариант.
В целом москвичи с инвалидностью могут устроиться на работу не только консультантами или дворниками, но и врачами, и юристами. Зарплата работника с инвалидностью варьируется от 20 тысяч рублей до 180 тысяч рублей.
— Недавно мы трудоустроили инвалидов-колясочников в ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства». А москвичи с инвалидностью по слуху часто работают в парикмахерских, — привела пример Кристина Агафонова.
КСТАТИ
В столичный Центр занятости населения москвичи, в том числе с инвалидностью, могут обратиться по телефону (495) 951-14-64. Телефон горячей линии по вопросам квотирования рабочих мест (499) 723-15-90.
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