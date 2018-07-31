Садоводы перестанут платить за электричество по завышенным тарифам

Тарифы за электроэнергию не должны разорять дачников, убеждён глава Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов . К началу осенней сессии сенаторы готовят поправки, уравнивающие садоводов и жителей сельских поселений в оплате электричества. Другие инициативы — избавить многодетных родителей от необходимости ежегодно подтверждать свой статус, а бывшим заключённым помочь трудоустроиться — также находятся в разработке и могут быть рассмотрены осенью.

Дачникам — электричество без переплаты, многодетным — справки без очередей

Сегодня садоводы платят за электричество по тарифу близлежащего города, тогда как для жителей сельских поселений тариф снижен и составляет 0,7 от городского тарифа. «Где справедливость? Ведь и те, и те ведут домашнее подсобное хозяйство, и садовое товарищество может находиться через дорогу от сельского поселения», — возмущён сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов.

Чтобы дачники платили за электроэнергию меньше, планируется предложить изменения в закон о ведении садоводства и огородничества. Это станет одной из многих инициатив, которые готовятся к внесению в осеннюю сессию.

Андрей Кутепов планирует продолжить работу с многодетными семьями. Он предложит отменить практику, при которой многодетным родителям приходится каждый год заново оформлять документы и подтверждать свой статус, чтобы получать пособия и льготы. Нужно ввести также новый порядок записи в МФЦ — родители должны оформлять документы в удобное для них время, убеждён сенатор.

Но главное, чтобы все положенные преференции находили своего адресата. А эта система, по словам Андрея Кутепова, хромает — в некоторых регионах только один процент многодетных семей получает пособия.

До этого палаты были достаточно локальные: они вроде делают проверки, но всё остаётся в регионе, и никто не знает досконально, на что расходуются деньги. Может быть, из-за этого были определённые дефициты в регионах.

Поэтому сенатор вместе с членом Комитета палаты регионов по экономической политике Антоном Беляковым внёс в Государственную Думу законопроект о парламентских запросах в контрольно-счётные палаты регионов. Если его примут, парламентарии смогут запрашивать информацию, в том числе о том, куда идут выделенные на пособия деньги, напрямую у региональных контрольно-счётных палат. «До этого палаты были достаточно локальные: они вроде делают проверки, но всё остаётся в регионе, и никто не знает досконально, на что расходуются деньги. Может быть, из-за этого были определённые дефициты в регионах», — пояснил сенатор.

К наблюдению за выборами в регионах теперь допущены представители Общественной палаты России и региональных общественных палат. Этот закон, предложенный Андреем Кутеповым, Совет Федерации одобрил 27 июня.

Осуждённые смогут остаться работать на производстве после освобождения

Комитет палаты регионов по Регламенту и организации парламентской деятельности активно работает вместе со Федеральной системой исполнения наказаний ( ФСИН ) над тем, чтобы гуманизировать содержание в колониях и СИЗО. Такую работу сенаторы начали после поручения председателя Совфеда Валентины Матвиенко следить за состоянием дел в исправительных учреждениях регионов, которые они представляют. На сегодняшний день уже удалось добиться многого — например, правила содержания в СИЗО матерей с детьми изменили так, что их камеры должны будут оборудовать холодильниками и телевизорами, а для заключённых женщин стали выделять большее количество средств личной гигиены и памперсов для их детей. Сейчас рассматривается предложение Андрея Кутепова закупить в дома ребёнка при колониях коляски для детей до трёх лет и переноски для младенцев.

Но точечных решений недостаточно, считает сенатор. По его мнению, надо вообще прекратить заключать женщин с маленькими детьми под стражу до решения суда. Вместо этого подозреваемые матери или одинокие отцы должны находиться под домашним арестом, убеждён Кутепов. «Таких семей 10-15 тысяч по стране, кажется, что немного, но для нас каждая семья важна. Правительство нас поддерживает, этот законопроект находится в Госдуме и будет рассмотрен в осеннюю сессию», — сказал парламентарий.

Ещё один вопрос, который предстоит решить: что делать с теми, кто скоро выйдет из мест заключения досрочно. После того, как 14 июля начнёт действовать закон, приравнивающий один день содержания в СИЗО к одному дню содержания в колонии, на свободу досрочно выйдет около ста тысяч человек. Хотя освобождать их будут постепенно, вопросы, где они будут жить, работать и социализироваться, остаются.

В Госдуме уже находится законопроект Андрея Кутепова и члена Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрия Шатохина о привлечении к труду бывших заключённых. Поправки в Уголовно-исполнительный кодекс предполагают, что при муниципальных производствах, например, по деревообработке, организуют общежития, и те, кому некуда идти после освобождения, смогут жить в них и продолжать работать на производстве. Таких людей в России , как подсчитали в комитете, около 10 тысяч человек. Затраты из бюджета на их обустройство предполагаются минимальные, потому что к созданию общежитий ФСИН будет привлекать по договорам сами предприятия, пояснил сенатор.

Спонсорам спортивных клубов предлагают налоговые льготы

Большую работу провели в палате регионов, чтобы организовать чемпионат мира по футболу 2018 года, который впервые приняла Россия. Для этого понадобилось снабдить футбольное первенство специальным законом. Этим занималась Временная комиссия Совета Федерации по вопросам подготовки к ЧМ-2018 во главе с Андреем Кутеповым. Благодаря закону болельщики посещали Россию без виз, журналисты, освещавшие мундиаль, ездили между городами бесплатно, а волонтёры, помогавшие зрителям, смогли получить поддержку, в том числе бесплатное питание, и не платить НДФЛ на сумму полученной материальной помощи.

Татарстане, Комиссия, в которой состояли 22 сенатора, работала с 2015 года и занималась не только законодательным, но и практическим сопровождением регионов, принимавших чемпионат. Делегации приезжали в каждый из них и помогали разрешить возникшие проблемы. «Мы чётко обрисовывали, что и как нужно делать. Конечно, в Москве Краснодарском крае не первый раз проводили мировые соревнования, но где-то требовалась большая помощь, например в Саранске », — рассказал парламентарий.