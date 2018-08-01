Как изменится в ближайшие годы общественный транспорт в России 

«Свежий» водительВызывая такси через приложение, мы будем уверены, что за нами приедет «свежий» водитель. Сейчас заказ может взять шофер, отпахавший за баранкой всю ночь и предыдущий день. Например, таксист из Киргизии, сбивший в июне нескольких человек на Ильинке, честно признался: не спал сутки, «отбивал» ипотеку. «Мы планируем поработать с диспетчерскими службами, чтобы те не давали заказов водителям после 8 часов беспрерывной работы», — рассказал замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин. На одну машину такси в среднем приходится по восемь заказов за смену, так что лимит действительно представляется разумным. Беспилотные таксиВ обозримом будущем такси по Москве смогут ездить вообще без помощи водителя. «Такие машины вполне соответствуют нормам безопасности, — считает директор по развитию бизнеса беспилотных автомобилей »Яндекса" Артем Фокин. — Набор сенсоров оценивает дорожную обстановку 50 раз в секунду, этого не сможет сделать никакой водитель". Беспилотник также способен предугадывать траекторию движения любого предмета в радиусе 50 метров. Тем самым у такси формируется искусственный интеллект. Проблемы только две. Во-первых, в России нет законов, которые бы регулировали работу беспилотных автомобилей. Во-вторых, автоматический интеллект таксиста уж очень зависим от интернета. Это значит, что теоретически систему можно взломать. Никакого бензинаИ все-таки искусственный интеллект совсем выживет водителей с дорог еще не скоро. Гораздо быстрее на свалку истории отправят общественный транспорт на классическом горючем. Уже к 2030 году в Москве не будет ни одного «бензинового» рейсового автобуса, заявил заммэра Максим Ликсутов. Через 7-8 лет правительство Москвы намерено отказаться от закупок автобусов и постепенно переходить на электробусы. Общественный транспорт на электрической тяге поэтапно начнут закупать с этого года, к 2020-му планируется приобрести 900 таких машин. А еще через 10 лет автобусный парк столицы должен стать полностью электрическим. Первые электробусы горожане увидят в сентябре. "Социальная" скоростьИнвалиды смогут ездить по городу гораздо быстрее, чем сейчас. С 21 декабря на выделенные полосы пустят социальные такси и другие заказные автобусы для людей с ограниченными возможностями. Это позволили сделать изменения в федеральное законодательство. Был определен ряд регионов, которые сами могут решить, какие автобусы пускать на «выделенки». И Москва тут же дала шанс именно инвалидам на езду без пробок. Более того, через несколько лет маломобильные москвичи смогут пользоваться каршерингом — часть машин адаптируют под разные особенности управления. Не факт, что компании-операторы пошли бы на это сами — все-таки затратное дело. Но в Москве власти сами субсидируют покупку транспорта для поминутной аренды, так что есть все возможности реализовать идею «соцшеринга». В аэропорт — без пробокНаконец-то в Москве может появиться достойная автомобильная замена аэроэкспрессу. Зарубежные эксперты представили как минимум два способа добраться ко времени в любую воздушную гавань. Но в любом случае для этого нужно сделать выделенные полосы на подъездах к аэропортам. Как рассказала замдиректора французского филиала Aimsun Аврора Реми, в Париже эксперимент доказал эффективность. На «выделенку» по будням с 6.30 до 22.00 разрешено заезжать только автобусам и такси. Пассажир до выезда знает точное время прибытия в аэропорт. А в Шанхае людей из аэровокзала в город везет беспилотник компании Zhengzhou Yutong bus cо. Машина взаимодействует со светофорами, действует круиз-контроль, система автоматического предотвращения аварий.