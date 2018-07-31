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В Екатеринбурге создали дрона-электрика
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В Екатеринбурге создали дрона-электрика 

Rambler News Service 1 час назад
В «Лаборатории будущего» Уральского федерального университета рассказали о разработанном беспилотном летательном аппарате, предназначенном для установки индикаторов короткого замыкания на проводах воздушных линий, пишут «Новые Известия».
«Платформа подлетает к проводу снизу, позиционируется и поднимается вверх, подводя комплект индикатора короткого замыкания к месту установки. После соприкосновения с проводом срабатывает механизм, приводящий зажим в действие. Датчик закрепляется. Затем коптер возвращается на землю», — рассказал технолог «Лаборатории будущего» Сергей Дербенев.
«Для установки датчиков теперь не потребуется отключение линии электропередачи, а значит, не будет финансовых потерь. Теперь исключается ручной труд, повышается безопасность работы электромонтеров. Уменьшается и время на установку датчиков: не нужно вызывать спецтехнику и большую электромонтажную бригаду», — добавил научный руководитель лаборатории Арнольд Шастин.
В настоящее время индикатор короткого замыкания устанавливается на воздушные линии вручную.
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