Молодежный лагерь «Бе-Lа-Русь» прошел на Кургане Дружбы

Беларуси и Двадцать седьмой лагерь «Бе-Lа-Русь» у Кургана Дружбы в Верхнедвинском районе Витебской области собрал 500 активистов молодежных организаций России Латвии . Именно Латвия выступила его организатором в этом году. Четыре дня на гостеприимной лесной поляне парни и девушки жили, придерживаясь девиза «Дыши полной грудью!»

Например, для сопредседателя Союза за прогресс молодежи Латвии Марины Васильевой это значит, что дружба не имеет границ. Что товарищи и коллеги всегда должны подсказывать друг другу, как меняться к лучшему. И это — важно. Ведь в нынешнем году страны-организаторы решили серьезно изменить формат «Бе-Lа-Руси». Творческие и спортивные конкурсы в лагере останутся. Также как и патриотическая составляющая. Но помимо этого он должен стать настоящим катализатором конкретных международных молодежных проектов.

Рязань, Московская область, Ставропольский край , Новгород — традиционные участники «Бе-Lа-Руси». Как и Ярославль . У его делегации, к слову, своя изюминка. В лагерь многие приезжают семьями, с детьми. Например, супруги Курзановы взяли всех восьмерых ребятишек: от старшего 14-летнего Степана до младшего Святослава, которому всего месяц от роду! Им в «Бе-Lа-Руси», пожалуй, даже интереснее, чем родителям.

Малыши заводят дружбу с пограничниками, флагами российскими размахивают, болея за свою команду в футбольных баталиях. Крепкая футбольная дружина, по словам Ксении Костиной, зампредседателя Ярославской областной организации Российского союза молодежи, отличительная черта делегации:

— Кроме этого в Ярославле мы проводим международный молодежный фестиваль «Русская зима» и межрегиональный конкурс балетмейстерских работ. Были бы рады, если бы латыши и белорусы приезжали к нам чаще.

Хореографическую тему продолжила витебчанка Мария Соловьева , ставшая в нынешнем году первой вице-мисс Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна»:

— В лагере во время спортивно-шуточных состязаний под названием «ГТО» я первый раз в жизни гвозди забивала! А вообще танцами увлекаюсь. У меня своя танцевальная школа. Так что предложение ребят из Ярославля меня очень заинтересовало.

"Бе-Lа-Русь", основанная на принципах дружбы и добрососедства, считает первый секретарь Центрального комитата Белорусского республиканского союза молодежи Дмитрий Воронюк , место уникальное:

Москвой, Витебском и Псковом, Гомелем и — Однако нам бы хотелось, чтобы конкретные связи между регионами возникали здесь чаще. Например, между Минском Курском … Здорово, если молодежь Латвии подключится.

После совещания, посвященного перезагрузке лагеря, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий , добавил конкретики:

— В следующем году мы запустим российско-белорусский бизнес-инкубатор. Соберем молодых предпринимателей, специалистов свободных экономических зон, инвесторов и проведем для них контактный форум. Хочется, чтобы РСМ активнее участвовал в Дне молодежи на «Славянском базаре». У нас в планах — реанимация такой организации, как Российско-белорусский союз молодежи. В лагере с коллегами мы договорились о долгосрочном планировании. Как минимум — на 3 года. С белорусами, к примеру, ближайший такой разговор состоится уже в сентябре в Ростове-на-Дону на фестивале «Молодежь — за Союзное государство».

А значимых событий, которые помогли бы молодежи укрепить отношения и популяризировать здоровый образ жизни, всегда достаточно. Так было на недавнем чемпионате мира по футболу в России. Так будет и в следующем году в Минске, где пройдут II Европейские игры. И в 2021-м в Беларуси и Латвии, когда две страны вместе примут чемпионат мира по хоккею с шайбой.

ДОСЬЕ «СОЮЗа»

Победителями конкурсов и состязаний лагеря «Бе-Lа-Русь»-2018 стали: футбол — Латвия, усиленная российскими и белорусскими «легионерами». Конкурс бивуаков — Могилевская область. Волейбол — Гродненская область.