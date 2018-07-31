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Темрезов назвал приоритетное направление для властей КЧР в ближайшие годы
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Темрезов назвал приоритетное направление для властей КЧР в ближайшие годы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЧЕРКЕССК, 31 июл — РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов на совещании с членами правительства региона назвал работу над нацпроектами самой приоритетной для властей на ближайшие годы, об этом он написал во вторник на своей странице в сети Инстаграм.
Глава республики на совещании с председателем правительства КЧР Асланом Озовым и вице-премьерами поручил активно вести работу по включению региона в нацпроекты.
"Национальные проекты, которые сейчас формируются на основе «майского» указа президента России — это наш основной приоритет в работе на ближайшие годы. И наша главная задача — участвовать в них максимально с учетом актуальных проблем, требующих решения, и стратегических задач, которые ставит глава государства на ближайшую перспективу", — написал Темрезов.
В свою очередь, по словам главы региона, председатель правительства региона доложил о том, как идет эта работа по этому направлению в профильных министерствах и ведомствах и сообщил, что за в вице-премьерами региона закреплено кураторство по контролю реализации нацпроектов.
"Необходимый задел и результаты у нас есть и в социальной сфере, и в экономике. Есть и конкретные планы по дальнейшему развитию отраслей. Считаю, что сейчас необходимо более тесно выстраивать работу с федеральными органами власти, чтобы соединить наши планы и возможности, которые будут предоставлены в рамках нацпроектов", — написал Темрезов.
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