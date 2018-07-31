Николай Патрушев раскритиковал чиновников за «мизерные» результаты газификации Карелии 

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил низкие темпы газификации Карелии, население этой работы «не чувствует». Об этом Патрушев заявил на заседании возглавляемой им Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.
"Несмотря на то, что мы с вами на словах говорим, что газификация осуществляется, на самом деле газификации население не чувствует, — подчеркнул он. — Было три [процента населения газифицировано], в настоящее время будет семь процентов". «Это мизер, — добавил Патрушев. — Эту работу надо вести эффективно и с »Газпромом" продолжать работу".
Секретарь Совбеза заметил, что это важно и для работающих в Карелии предприятий и повышения инвестиционной привлекательности региона.