Николай Патрушев раскритиковал чиновников за «мизерные» результаты газификации Карелии

"Несмотря на то, что мы с вами на словах говорим, что газификация осуществляется, на самом деле газификации население не чувствует, — подчеркнул он. — Было три [процента населения газифицировано], в настоящее время будет семь процентов". «Это мизер, — добавил Патрушев. — Эту работу надо вести эффективно и с »Газпромом" продолжать работу".

Секретарь Совбеза заметил, что это важно и для работающих в Карелии предприятий и повышения инвестиционной привлекательности региона.