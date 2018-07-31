Нужен новый муж: Алиана Гобозова вернулась на «Дом-2»

Несколько лет зрители «Дома-2» наблюдали за развитием отношений Алианы и Александра Гобозовых. Они два раза женились и разводились. Даже появление сына Роберта не сделало их союз крепче. Месяц назад появлялись слухи, что супруги воссоединились на Сейшелах, но они оказались ложными. Не так давно Александр вернулся на проект и сделал несколько попыток закрутить роман с участницами телестройки, но у него пока ничего не вышло.

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Шоу продолжается: «Дом-2» переедет на новую съемочную площадкуНа прошлой неделе стало известно, что телепроект «Дом-2» могут закрыть. Как оказалось, место съемок будет перенесено. А на днях вслед за экс-супругом на «Дом-2» вернулась и Алиана с сыном. Сначала все решили, что она предпримет попытку наладить отношения с экс-возлюбленным, но у девушки оказались другие планы. «Для начала я прилетела на Остров с ребенком, чтобы просто отдохнуть. Сейчас я вернулась на Поляну не для того, чтобы возвращать Сашу. Я считаю, что не закончила свою миссию, я не нашла свое счастье…», — призналась Гобозова. Она также отметила, что у нее серьезные намерения, так как она хочет создать крепкую семью, сообщает издание Dom2Life.

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На Алиану уже обратили внимание несколько парней, но она пока не готова вступать с ними в отношения. Девушка хочет получше узнать претендентов на ее сердце, так как не хочет снова ошибиться с выбором мужа. Девушка вчера опубликовала пикантный снимок с букетом розовых роз. Она дала понять, что некоторые парни уже стали оказывать ей знаки внимания, но имя человека, который сделал ей подарок, Гобозова раскрывать не стала.