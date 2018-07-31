Пропавшего мужчину, недавно перенесшего инсульт, нашли недалеко от Верхней Пышмы

Волонтёры из поискового отряда «Прорыв» сумели найти 58-летнего мужчину, накануне перенесшего инсульт. Мужчина пропал сегодня утром, уйдя из больницы в Верхней Пышме.

Как отмечали волонтёры, Лев Фёдоров нуждался в медицинской помощи, а из-за недавнего инсульта был дезориентирован, и, по-видимому, у него частично была потеряна память.

Как рассказала E1.RU руководитель поискового отряда «Прорыв» Наталия Волкова, Льва Фёдорова нашли, когда он шёл по дороге в Среднеуральск . Зачем он туда направлялся — он пояснить не смог. К моменту, когда его нашли, у него было повышено давление, и он перенёс тепловой удар.

— Нашли! Живой, вызвали ему скорую. У него повышено давление, и он перенёс тепловой удар, но в целом с ним всё в порядке. Сына он узнал, — рассказала Волкова.

Как отметили в отряде, после публикации новости на нашем портале помочь «Прорыву» вызвались множество добровольцев.

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