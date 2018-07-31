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Пропавшего мужчину, недавно перенесшего инсульт, нашли недалеко от Верхней Пышмы
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Пропавшего мужчину, недавно перенесшего инсульт, нашли недалеко от Верхней Пышмы 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Волонтёры из поискового отряда «Прорыв» сумели найти 58-летнего мужчину, накануне перенесшего инсульт. Мужчина пропал сегодня утром, уйдя из больницы в Верхней Пышме.
Как отмечали волонтёры, Лев Фёдоров нуждался в медицинской помощи, а из-за недавнего инсульта был дезориентирован, и, по-видимому, у него частично была потеряна память.
Как рассказала E1.RU руководитель поискового отряда «Прорыв» Наталия Волкова, Льва Фёдорова нашли, когда он шёл по дороге в Среднеуральск. Зачем он туда направлялся — он пояснить не смог. К моменту, когда его нашли, у него было повышено давление, и он перенёс тепловой удар.
— Нашли! Живой, вызвали ему скорую. У него повышено давление, и он перенёс тепловой удар, но в целом с ним всё в порядке. Сына он узнал, — рассказала Волкова.
Как отметили в отряде, после публикации новости на нашем портале помочь «Прорыву» вызвались множество добровольцев.
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