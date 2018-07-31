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ВСМПО направило 30 миллионов рублей на ремонты школ
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ВСМПО направило 30 миллионов рублей на ремонты школ 

Уралинформбюро 40 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Летом в Верхней Салде идет сразу несколько ремонтных кампаний. Корпорация «ВСМПО-Ависма» выделила на ремонт и реконструкцию зданий социально значимых учреждений около 30 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.
К 1 сентября завершится реконструкция кровли Верхнесалдинского авиаметаллургического техникума.
В многопрофильном техникуме имени Алексея Евстигнеева металлурги поддержали ремонт фасадов спортивного зала, восстановление оконных проемов в актовом зале. Там же модернизируются системы освещения и вентиляции в тире, устанавливаются новые ливнестоки, меняется кровля столовой и мастерских.
Капитально ремонтируют и спортивный и актовый залы самой большой в городе школы №2. Вторую молодость обретут раздевалки и душевые, системы вентиляции, электропитания и освещения. Часть корпоративных средств, как и раньше, направлена на реконструкцию кровли.
Кроме того, приводятся в порядок зал столовой и мастерских школы №14, лестничные пролеты и санитарные комнаты школы №3, кровли трех детских садов и другое.
Работают строительные подразделения корпорации и в здании храма Иоанна Богослова. В прошлом году «ВСМПО-Ависма» отремонтировала внутренние своды, в этом — внутренние стены ярусов колокольни, лестничные марши южного и северного пределов. Храм, построенный на народные деньги, получает постоянную поддержку корпорации, где работает каждый третий салдинец.
Шефская помощь оказывается и Дворцу культуры имени Гавриила Агаркова, ранее принадлежавшему ВСМПО. В здании сталинского ампира пришли в аварийное состояние перекрытия, кровля и водостоки. Чтобы сохранить сооружение, напрямую связанное со многими важными событиями в жизни Верхней Салды и завода, корпорация прилагает немало усилий.
В целом за 2017-2018 годы на обновление образовательной и культурной инфраструктуры города ВСМПО выделило более 60 миллионов рублей.
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