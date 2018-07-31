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Калининградские эксперты обсудят инвестиционное развитие муниципалитетов
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Калининградские эксперты обсудят инвестиционное развитие муниципалитетов 

РИА «ФедералПресс» 43 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Калининградская область второй год подряд демонстрирует высокую динамику инвестиционной привлекательности. В 2017 году в общенациональном рейтинге, подготовленном Агентством стратегических инициатив (АСИ), регион поднялся на 32 позиции и занял 39 место. В 2018 году его рейтинг повысился уже до 15 места. Основными драйверами роста инвестиционной привлекательности региона, по оценке АСИ, стали улучшения в сфере инфраструктуры, ресурсов и нефинансовой поддержки малого и среднего бизнеса.
В 2018 году в Калининградской области запущен проект по ведению рейтинга инвестиционной привлекательности муниципалитетов, составленный по модели АСИ.
В ходе дискуссии эксперты оценят, как в муниципалитетах ведется работа по поддержке действующих предприятий, осуществляющих инвестиционные программы. Обсудят, какие меры необходимы для привлечения новых инвесторов, в том числе иностранных. Рассмотрят, какие природные и технологические особенности районов могут стать точками роста их инвестиционного потенциала. Подискутируют о том, как повысить эффективность муниципального управления в условиях ограниченных финансовых и трудовых ресурсов.
Темы для дискуссии:
— рейтинг инвестиционной привлекательности муниципалитетов как стимул к развитию: результаты, тенденции;
— муниципальные инвестиционные стандарты и «дорожные карты»;
— эффективность управления: высокие результаты при малых преимуществах;
— лучшие муниципальные практики по работе с инвесторами.
К участию в круглом столе приглашены: советник губернатора Калининградской области, заместитель директора по развитию ООО «Инфамед-К» Андрей Горохов; генеральный директор Корпорации развития Калининградской области Владимир Зарудный; вице-президент Калининградской торгово-промышленной палаты, общественный представитель АСИ в Калининградской области Марина Фицак; президент Балтийского делового клуба Сергей Лютаревич; председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Калининградской области» Сергей Кошевой; председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации г. Калининград Анна Луконина; главы и представители администраций Гусевского, Пионерского, Багратионовского городских округов, руководители подразделений БФУ им. И. Канта и западного филиала РАНХиГС, члены Общественной палаты Калининградской области.
Круглый стол состоится на площадке научно-технологического парка «Фабрика» БФУ им. И. Канта по адресу: г. Калининград, ул. Гайдара, д. 6, 2 этаж, каб. 204, с 11.00 до 13.00.
Аккредитация для журналистов: Ольга Козловская, руководитель проектов «ФедералПресс», тел. : +7 (906) 233-02-12, e-mail: press39@fedpress.ru
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