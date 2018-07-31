Калининградские эксперты обсудят инвестиционное развитие муниципалитетов

Калининградская область второй год подряд демонстрирует высокую динамику инвестиционной привлекательности. В 2017 году в общенациональном рейтинге, подготовленном Агентством стратегических инициатив (АСИ), регион поднялся на 32 позиции и занял 39 место. В 2018 году его рейтинг повысился уже до 15 места. Основными драйверами роста инвестиционной привлекательности региона, по оценке АСИ, стали улучшения в сфере инфраструктуры, ресурсов и нефинансовой поддержки малого и среднего бизнеса.

В 2018 году в Калининградской области запущен проект по ведению рейтинга инвестиционной привлекательности муниципалитетов, составленный по модели АСИ.

В ходе дискуссии эксперты оценят, как в муниципалитетах ведется работа по поддержке действующих предприятий, осуществляющих инвестиционные программы. Обсудят, какие меры необходимы для привлечения новых инвесторов, в том числе иностранных. Рассмотрят, какие природные и технологические особенности районов могут стать точками роста их инвестиционного потенциала. Подискутируют о том, как повысить эффективность муниципального управления в условиях ограниченных финансовых и трудовых ресурсов.

Темы для дискуссии:

— рейтинг инвестиционной привлекательности муниципалитетов как стимул к развитию: результаты, тенденции;

— муниципальные инвестиционные стандарты и «дорожные карты»;

— эффективность управления: высокие результаты при малых преимуществах;

— лучшие муниципальные практики по работе с инвесторами.

Круглый стол состоится на площадке научно-технологического парка «Фабрика» БФУ им. И. Канта по адресу: г. Калининград, ул. Гайдара, д. 6, 2 этаж, каб. 204, с 11.00 до 13.00.