Под мостом в Астане поставили скамейки с солнечными батареями

Предполагается, что с помощью установленных сидений можно будет заряжать телефон, пользоваться Wi-Fi и включать музыку через встроенные в скамейку динамики.

Впрочем, проверить работу этих функций может и не получиться. Скамейки с солнечными панелями установили в темном месте под мостом, куда не проникают лучи. Пользователи уже обыграли этот казус:

​Источник​