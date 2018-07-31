Под мостом в Астане поставили скамейки с солнечными батареями 

Предполагается, что с помощью установленных сидений можно будет заряжать телефон, пользоваться Wi-Fi и включать музыку через встроенные в скамейку динамики.
Впрочем, проверить работу этих функций может и не получиться. Скамейки с солнечными панелями установили в темном месте под мостом, куда не проникают лучи. Пользователи уже обыграли этот казус:
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Другие предположили, что по задумке проектировщиков энергия солнца должна проникать сквозь мост. Жители Астаны вспомнили и про велодорожку, которая утыкается в скамейку.