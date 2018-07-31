«Прозрачный бизнес»: сведения, ранее относящиеся к налоговой тайне, будут в общем доступе

«Прозрачный бизнес» — на сайте с таким названием предприниматели смогут убедиться в надежности своих партнеров. Российские налоговые органы с 1 августа начнут публиковать сведения о предприятиях малого и среднего бизнеса, которые ранее относились к налоговой тайне.

Это информация о среднесписочной численности работников предприятий, применяемых специальных налоговых режимах и участии компаний в консолидированной группе налогоплательщиков. Такой сайт необходим, считает заместитель руководителя департамента налоговой безопасности и правовой защиты «КСК групп» Павел Андрейкин.

Павел Андрейкин заместитель руководителя департамента налоговой безопасности и правовой защиты «КСК групп» «Это безусловный плюс для налогоплательщиков, потому что они получат возможность взглянуть на своих контрагентов глазами проверяющих и получат доступ к той информации, которой раньше не было, которую просто реально нигде невозможно было достать. Это сделает прозрачнее не только сам бизнес для проверяющих, что уже есть, но это сделает прозрачнее бизнес друг для друга. То есть оценивать риски станет существенно проще. Поэтому весь вопрос только в том, когда эта система заработает, когда она заработает на полную мощность, и какие дополнительные данные, помимо тех, о которых речь идет сейчас, будут публиковаться на этом сервисе».

Проблема в том, что с новыми открытыми сведениями легче станет работать рейдерам, говорят эксперты. Также, учитывая не очень успешный опыт предыдущих попыток запуска этого сервиса, есть опасения, что и сейчас он будет запущен со сбоями. Например, нечаянно раскроются лишние сведения. Или часть сведений будет указана некорректно.

На самом деле проверить партнера можно и без сайта «Прозрачный бизнес», и от неплатежей новая система не страхует, говорит президент Коалиции киоскеров, вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов

Владлен Максимов президент Коалиции киоскеров, вице-президент «Опоры России» «Если к вам пришел поставщик, и про него что-то можно посмотреть, наверное, это неплохо. Но, с другой стороны, достаточно и сейчас механизмов, которые позволяют выяснить надежность партнеров. Но, принимая во внимание все те тренды, которые происходят у нас в стране в последние полтора года, во-первых, по увеличению налогового давления, вся эта история цифровизации повальной, диджитализации, когда молоко мы хотим отследить от травы, где паслась корова, до того, чем сходил в туалет конечный потребитель, чего нигде нет. Я боюсь, что эта история тоже ложится в этот тренд и его дополняет, и это меня как-то смущает. А с третьей стороны, никакие публикуемые данные не уберегут вас от того, что вам просто не переведут деньги за произведенную работу. И никакие опубликованные списки сотрудников или налогов, которые предприятие заплатило в 2016-м, 2015-м и 2014 годах, совершенно от этого не страхуют».

А данных раскрывать придется все больше. Еще через два месяца в сервисе появятся сведения о доходах и расходах организаций, суммах уплаченных налогов, сборов и страховых взносов. С 1 декабря прозрачной должна стать и информация о налоговых недоимках и задолженности по пеням и штрафам, а также о налоговых правонарушениях организаций.

Аналогичная информация о страховых взносах появится в сервисе в 2019 году. Закрытыми останутся только данные стратегических предприятий и крупнейших налогоплательщиков.