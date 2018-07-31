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Бутусов: Убийство бойца «Донбасса» в Бердянске заказал депутат Рады
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Бутусов: Убийство бойца «Донбасса» в Бердянске заказал депутат Рады 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. По его данным, убийца вошел во двор маленькой гостиницы, которую построил Сармат, и охотничьим ружьем выстрелил бойцу в спину. Рядом с Виталием находились его жена и друг — также участник войны Андрей Манжаров, все это произошло у них на глазах.
«Я встречался с Виталием три месяца назад в Бердянске. Он был неравнодушным человеком. Он всем рассказывал о своем конфликте с местным олигархом Александром Пономаревым, владельцем «Российско-украинского научно-производственного предприятия „Агринол“. Пономарев и „Агринол“ контролируют Бердянск, они контролируют всю власть, и очевидно, имеет связи в криминальном мире. Бердянск — маленький город, тех, кто смеет выступать против власти — единицы, и Олешко одним из самых активных и дерзких. Сам Пономарев сейчас — народный депутат в группе „Воля народа“, а бывший директор „Агринола“ и его друг Сергей Валентиров — депутат Блока Порошенко. Поэтому Пономареву и Валентирову все сходит с рук — даже то, что из-за поставки некачественного масла „Агринолом“ были выведены из строя танки 17-й танковой бригады», — утверждает Бутусов.
Он уверен, что как одна из основных в деле об убийстве Олешко должна рассматриваться версия заказа Пономарева или близких к нему криминальных структур, которые могли в интересах нардепа устранить одного из немногих публичных оппонентов местного олигарха.
«Обращает внимание дерзость и публичность убийства — убийца не боялся, что его поймают, он хотел, чтобы убийство было демонстративным. Большая проблема расследования — местные правоохранительные органы находятся под сильнейшим давлением со стороны Пономарева, которые имеет глубокие связи влияние на прокуратуру и полицию. Так что дело чести не только правоохранителей, но и всего украинского общества обеспечить максимальный резонанс. Провести расследование и покарать бердянскую мафию и ее главарей без общественного давления государство не сможет. Убийство Виталия Олешко показало, что в Бердянске происходит мафиозный беспредел, и смычка криминала со структурами власти», — отметил журналист.
Примечательно, что СМИ Бердянска называли погибшего Олешко рейдером, вымогавшим у фермеров деньги за «решение вопросов».
Батальон «Донбасс» среди прочего прославился насилием в отношении мирного населения Донбасса. Позже батальон вошел в структуру Нацгвардии.
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