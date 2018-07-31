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Максим Ряшин пятый в Национальном рейтинге мэров
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Максим Ряшин пятый в Национальном рейтинге мэров 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин уверенно держит пятую строку в Национальном рейтинге мэров столиц субъектов Российской Федерации.
Первое место у мэра Казани Ильсура Метшина, вторую строчку занял мэр Москвы Сергей Собянин, третий в рейтинге глава Уфы Ирек Ялалов.
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовили новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за июнь-июль 2018 года.
Его объектами являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.
В таблицах рейтинга обозначены те мэры, которые находятся на своём посту на момент обнародования исследования.
Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. В «Национальном рейтинге мэров» сознательно задействован максимально широкий круг экспертов различной профессиональной и социальной принадлежности. Такой их состав позволяет сделать результаты исследования наиболее демократичными, наиболее приближенными к мнению «простых людей» с понятной поправкой на большую информированность и способность к анализу представителей экспертного сообщества.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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