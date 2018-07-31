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Генератор на Красноярской ТЭЦ-3 заменят до наступления зимы
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Генератор на Красноярской ТЭЦ-3 заменят до наступления зимы 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Энергетики заменят до наступления зимы генератор на энергоблоке Красноярской ТЭЦ-3. Об этом сообщили ТАСС во вторник в Сибирской генерирующей компании (СГК), в состав которой входит ТЭЦ.
"Сибирская генерирующая компания в 2018 году реализует масштабный инвестиционный проект по плановой замене генератора энергоблока Красноярской ТЭЦ-3. Новый генератор, изготовленный на новосибирском заводе ЭЛСИБ, успешно прошел тестовые испытания в присутствии представителей Красноярской ТЭЦ-3 и вскоре прибудет в Красноярск для установки. Завершить работы по его замене… планируется до 1 октября 2018 года", — говорится в сообщении.
Красноярская ТЭЦ-3 обеспечивает теплом промышленные предприятия Советского района Красноярска, а также микрорайоны в Советском и Центральном районах города. В ее состав входит один энергоблок. По данным СГК, после замены генератора энергоблока установленная мощность ТЭЦ не изменится и составит 208 МВт.
"Новый генератор отправляется из Новосибирска по частям — первым с завода был отгружен статор, в Красноярске его ожидают до начала августа. Следующим к месту установки отправится ротор", — сообщили в СГК.
По данным компании, замена генератора позволит сократить затраты на эксплуатацию и обслуживание энергоустановки.
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