День мороженого пройдет в парке Гагарина в Самаре 4 августа 

Раздачу бесплатного лакомства и развлекательную программу организует радио «ГУБЕРНИЯ» вместе со своими партнерами. Один из самых вкусных праздников этого лета во второй раз пройдет в Самаре. День мороженого успел полюбиться маленьким и взрослым горожанам. В июле он проходил в парке Победы, а в ближайшую субботу повторится в Кировском районе. Жителей города приглашают к 17 часам. Место встречи — парк Гагарина, у главной сцены, рядом с картинг-клубом. Гостей площадки будут угощать вкусным лакомством от партнера нашей радиостанции — компании ПинВин. Кроме бесплатного мороженого горожан здесь ждет развлекательная программа, конкурсы с призами от партнера акции — сети магазинов «Мои любимые игрушки», а также танцы, музыкальное шоу от диджеев радио «ГУБЕРНИЯ». С юными посетителями парка будут работать художники по аквагриму. Интерактивную площадку организует Самарская областная юношеская библиотека. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в спортивном состязании «РУССКИЙ СИЛОМЕР». Подробности появятся в ближайшее время, следите за нашими новостями! Занятие по душе на празднике мороженого найдется для каждого, приходите всей семьей! 4 августа настраивайте приемники на 92,5 FM, наслаждайтесь весельем и вкусным угощением в парке Гагарина.