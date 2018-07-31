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День мороженого пройдет в парке Гагарина в Самаре 4 августа
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День мороженого пройдет в парке Гагарина в Самаре 4 августа 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Раздачу бесплатного лакомства и развлекательную программу организует радио «ГУБЕРНИЯ» вместе со своими партнерами. Один из самых вкусных праздников этого лета во второй раз пройдет в Самаре. День мороженого успел полюбиться маленьким и взрослым горожанам. В июле он проходил в парке Победы, а в ближайшую субботу повторится в Кировском районе. Жителей города приглашают к 17 часам. Место встречи — парк Гагарина, у главной сцены, рядом с картинг-клубом. Гостей площадки будут угощать вкусным лакомством от партнера нашей радиостанции — компании ПинВин. Кроме бесплатного мороженого горожан здесь ждет развлекательная программа, конкурсы с призами от партнера акции — сети магазинов «Мои любимые игрушки», а также танцы, музыкальное шоу от диджеев радио «ГУБЕРНИЯ». С юными посетителями парка будут работать художники по аквагриму. Интерактивную площадку организует Самарская областная юношеская библиотека. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в спортивном состязании «РУССКИЙ СИЛОМЕР». Подробности появятся в ближайшее время, следите за нашими новостями! Занятие по душе на празднике мороженого найдется для каждого, приходите всей семьей! 4 августа настраивайте приемники на 92,5 FM, наслаждайтесь весельем и вкусным угощением в парке Гагарина.
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