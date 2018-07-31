На Кубани появится радиолокационная техника для прогнозирования смерчей 

КРАСНОДАР, 31 июля. /ТАСС/. Специальная радиолокационная техника, которая позволит прогнозировать появление смерчей, появится в Краснодарском крае, сообщает во вторник пресс-служба краевой администрации.
"В скором времени краевые службы будут оснащены специальной радиолокационной техникой, которая позволит выявлять образование смерчей на самой ранней стадии", — приводит пресс-служба слова первого замгубернатора региона Андрея Алексеенко. О том, что это будет за техника, чиновник не сообщил.
Как сообщалось ранее, в сентябре прошлого года вода в водоемах Сочи несколько дней была слишком грязной и непригодной для использования после прошедшего в районе города смерча. Из-за этого возник дефицит воды в резервуарах, и часть районов города, находящихся на возвышении, осталась без воды. В этом году в крае зафиксировано шесть вихрей, пик опасного явления, по прогнозам, придется на август.
Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России. В 2017 году его посетили около 16 млн туристов, а в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек.