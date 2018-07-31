Полпред Цуканов отменил визит на «День уральского поля» 

Как сообщил источник «ФедералПресс» в правительстве Челябинской области, визит полномочного представителя президента по УрФО Николая Цуканова на Южный Урал, намеченный на 2 августа, отменен. Новая дата неизвестна.
«Николай Цуканов должен был поездкой в Челябинск завершить «круг почета» по регионам Уральского округа, а заодно принять участие в празднике «День уральского поля», который пройдет 2 августа в Чебаркульском районе, — рассказал источник. — Однако сегодня стало известно, что полпред не приедет».
Напомним, бывший помощник президента по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов был назначен полпредом по УрФО в конце июня, сменив на этой должности Игоря Холманских. Единственная до сих пор встреча уральских губернаторов с представителем президента состоялась вскоре после назначения.
Отметим, традиционный «День уральского поля» в Челябинской области все равно состоится. Праздник пройдет в селе Тимирязево, на нем будут представлены последние новинки агротехники и подведены итоги весенней посевной.
Фото: szfo.gov.ru