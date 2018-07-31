«Крестовый поход» американских квакеров на Москву

3 октября 1961 года жители Москвы могли наблюдать на Красной площади весьма необычное зрелище — митинг группы иностранцев с транспарантами пацифистского содержания. Еще более странным казалось то, что митингующие молятся на английском языке прямо перед стенами Кремля — для атеистического государства это был нонсенс. Однако американцы — члены общины квакеров — получили разрешение посетить СССР лично от Никиты Хрущева, непримиримого, казалось бы, борца с религией.

Кто такие квакеры

Квакерство — одно из протестантских течений, их самоназвание происходит от слова quakers — «трепещущие». Насчитывается больше 350 тысяч последователей данного направления. 76 тысяч из них живут в Соединённых Штатах Америки , 146 тысяч — в Кении . Одной из заметных сторон общественной деятельности квакеров стал ярко выраженный пацифизм.

Организация

Марш за мир 1961 года организовал Комитет за ненасильственные действия (CNVA). Эта антивоенная группа, призывавшая остановить американскую программу ядерных испытаний, появилась в 1957 году, её лидером стал радикальный квакер Лоуренс Скотт. Ранее он проявил себя как активный участник антивоенных акций в Америке — например, с группой соратников ему удалось проникнуть на закрытый ядерный полигон в штате Невада

Как вспоминает на личном сайте один из участников марша Дэвид Рич, в США на призывы к миру и разоружению членам организации отвечали так: «Идите, скажите это русским!» Данное предложение было воспринято квакерами буквально. Длительный поход на столицу Советского Союза, по их мнению, мог привлечь внимание СМИ и возыметь политический эффект. Отметим, что журналисты действительно заинтересовались событием, широко освещая его на каждом этапе.

«Марш мира»

«Американско-Европейский марш «Сан-Франциско-Москва» стартовал в Калифорнии в декабре 1960 года. В общей сложности его участники за полтора года прошли пешком почти 10 тысяч километров (20-35 миль в день) — с запада на восток США, далее в Англию и континентальную часть Европы. По словам Дэвида Рича, за время пути он сносил 6 пар обуви. Молодые люди много беседовали и дискутировали друг с другом, а среди встреченных местных жителей распространяли пацифистские листовки.

Во многих европейских странах к активистам движения за мир отнеслись с подозрением. В охваченной беспорядками Франции , которая в то время вела кровопролитную войну в Алжире , их несколько раз задерживали и депортировали в Бельгию . В Западной Германии квакерам запретили проход мимо военных баз США.

Другие встретили группу более тепло — им часто разрешали ночевать в подвалах церквей. 7 августа 1961 года квакеры пересекли «железный занавес» — границу между ФРГ и ГДР. Всего через 5 дней после этого граница была полностью закрыта. Дальнейший их путь лежал через Польшу в Советский Союз — здесь часть маршрута была преодолена на автобусе.

В Москве

Участники похода заранее написали письмо Никите Хрущёву и получили от него разрешение пройти по советской территории. Границу Белорусской ССР группа пересекла 15 сентября. Однако коммунисты предъявили жесткие требования — квакеры должны были «поднажать», проходя больше своей обычной нормы — по 40 миль в сутки (64,3 километра). Многие, и без того уставшие от длительного перехода, начали страдать от судорог в ногах, у них опухали суставы, возникали другие болезни. Например, Дэвид Рич 13 дней провёл в больнице в Минске , где лечился от дизентерии. В столицу Советского Союза его затем переправили на самолёте.

В итоге до Москвы добрался 31 участник похода. Участников акции встретили делегаты от советской общественности, с ними поговорила лично супруга Хрущёва Нина Кухарчук. Через неё квакеры передали просьбу главе государства начать разоружение. Американцы также побывали на нескольких московских предприятиях, где беседовали с рабочими. Но советская официальная печать полностью проигнорировала событие, из-за чего оно осталось малоизвестным.

Надпись на одном из транспарантов, выставленных иностранцами напоказ на Красной площади, гласила: «Призываем все народы, чтобы они односторонне разоружились». Протест против войны оказался «немым» — произносить речи американцам не разрешили. Однако квакерское богослужение они провели (возможно, что советская милиция просто не понимала, что происходит).

Квакерам-пешеходам не удалось существенно повлиять на позицию советских политиков по ядерному оружию. Уже в 1962 году мир оказался на грани уничтожения во время Карибского кризиса.