Чудновец назвала себя ответственной за арест Pussy Riot

Общественная активистка Евгения Чудновец взяла на себя ответственность за арест участников Pussy Riot. В комментарии News.ru она сообщила, что будет давать показания по поводу экстремистских видеороликов скандальной арт-группы.

Чудновец рассказала News.ru, что жалобу на наличие в интернете соответствующих видеозаписей она направила в конце июля в Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел . Её будут ждать 1 августа в управление МВД России по городу Екатеринбургу для беседы со следователем Дмитрием Сергеевичем. Девушка в комментарии News.ru предположила, что арест участников группы мог быть связан именно с этим делом.

«Мне надоело, что у нас в России привлекают пользователей за репосты, а сам опасный контент не удаляют, и ответственность за него никто не несёт», — сообщила активистка, которая теперь является экспертом по соцбезопасности в Институте Инновационного развития.

Чудновец рассказала, что после акции Pussy Riot на футбольном поле обнаружила в интернете видеозапись, которая, предположительно, ранее была признана экстремистской. «В связи с недавней выходкой Pussy Riot количество просмотров записи растёт», — указала она.

Facebook.com/Евгения Аркадьевна Чудновец

Общественная активистка Евгения Чудновец

Активистка подчеркнула, что Pussy Riot выступали против уголовных преследований за репосты. Но теперь такому преследованию могут подвергнуться и фанаты арт-группы, если они решат поделиться соответствующим видео. В 2012 году Замоскворецкий суд Москвы признал несколько видеороликов группы Pussy Riot экстремистскими.

«Я направила письмо начальнику Центра «Э» через электронную приёмную», — рассказала она. В жалобе, которая имеется в распоряжении News.ru, Чудновец уточнила, что высылает сотрудникам МВД ссылку на видео. «Отправлю в прикрепленном файле, только не сажайте меня за распространение, пожалуйста», — написала она.

Чудновец напомнила, что сама была привлечена к ответственности за репост видеозаписи с издевательствами над ребёнком. Девушка поделилась записью для того, чтобы выразить своё возмущение и обратить внимание на проблему, но получила обвинение в распространении детской порнографии. В итоге дело закончилось оправдательным приговором.

Эрнст Данелян , который выложил непотребное видео с ребёнком, до сих пор находится на свободе. Я писала три заявления с просьбой привлечь его к уголовной ответственности, но все они не были приняты к производству», — рассказала Чудновец News.ru.

Активистка также осудила выступление Pussy Riot, обличающее недостатки российской полиции. «В сознании граждан полиция должна быть небесной, то есть, чистой, доброй и работящей», — считает она.