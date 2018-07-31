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В Балтийске неделю не вывозят мусор
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В Балтийске неделю не вывозят мусор 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
В редакцию «Клопс» жительница посёлка Мечниково Елена Бушманова прислала фото, сделанное на ул. Колесникова.
Девушка отметила, что мусор из посёлка не вывозят с прошлой среды.
"Мусорка находится, конечно, в отдалении небольшом. Запах есть, если рядом проходить", — добавила Елена.
В УК «БалтДом» сообщили, что такая же ситуация по всему Балтийску. Выяснилось, что у компании-подрядчика, которая вывозит мусор, сломалась техника.
"По Мечниково у нас была информация ещё с прошлой недели. По Балтийску сообщили сегодня. Подрядчик говорит, что работает над этим вопросом. В ближайшее время обещают вывоз мусора возобновить", — заверили в управляющей компании.
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