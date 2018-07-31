В Балтийске неделю не вывозят мусор

В редакцию «Клопс» жительница посёлка Мечниково Елена Бушманова прислала фото, сделанное на ул. Колесникова.

Девушка отметила, что мусор из посёлка не вывозят с прошлой среды.

"Мусорка находится, конечно, в отдалении небольшом. Запах есть, если рядом проходить", — добавила Елена.

В УК «БалтДом» сообщили, что такая же ситуация по всему Балтийску . Выяснилось, что у компании-подрядчика, которая вывозит мусор, сломалась техника.

"По Мечниково у нас была информация ещё с прошлой недели. По Балтийску сообщили сегодня. Подрядчик говорит, что работает над этим вопросом. В ближайшее время обещают вывоз мусора возобновить", — заверили в управляющей компании.