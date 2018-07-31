В Мосгордуме предложили приравнять к сектам коммерческие организации, действующие под видом научных

Председатель комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев предложил расширить понятие «секты» и приравнять к ним коммерческие организации, действующие под видом образовательных и научно-просветительских и использующие психологические приемы для выманивания денег у своих учеников. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва»

«В нашем современном мире секта — это уже не только религиозная организация, как считалось в начале и в середине XX века. Многие известные философы давали определения сектам, но все уже безбожно устарело, потому что сейчас у современной науки появились такие универсальные инструменты, помогающие добраться до человеческого сознания. К сектам стоит относить не только религиозные организации, но и якобы научные, образовательные и коммерческие организации. Человек очень доверчивый по своей сути, и он расслабляется, когда ходит на занятия. Люди проходят анкетирование, абсолютно свободно рассказывают о себе самые сокровенные вещи, то есть получить такую информацию, которую человек выдал добровольно, все о себе рассказал, о своих родственниках, о своих проблемах, страхах, ощущениях — это фактически как выдать ПИН-код от карты, и с помощью этого ПИН-кода человека просто взламывают», — сказал А. Палеев.

По его словам, в настоящее время под видом образовательных, научно-просветительских организаций работают объединения, главная цель которых — подчинить себе разум человека для последующего манипулирования им с целью получения от него денег. Привлечь к ответственности такие организации сложно, как утверждает депутат, поскольку они работают как коммерческие, чаще всего не используют массовую рекламу, а люди, входящие в состав таких объединений, добровольно отдают свои деньги.

«Там инструментарий необязательно религиозный, который используется в основах вероучения некоторых. Это может быть такая околонаучная философская идейная доктрина, которая позволяет просто завладеть человеком. Они заполняют его голову таким знаниями, о которых человек даже не представлял, его мировоззрение меняется. Они такого новоиспеченного адепта полностью подчиняют себе, и он для них делает абсолютно все: дает деньги, покупает машину на свои деньги, содержит других адептов», — объяснил А. Палеев.

Депутат добавил, что отчасти признаки сектанской деятельности можно увидеть и в тренингах личностного роста, основанных на психологических приемах.

Он отметил, что готов предложить Госдуме рассмотреть введение такого расширенного понятия секты в законодательство, если в нижней палате парламента будут обсуждать соответствующую тему.

Ранее сообщалось, что Госдума планирует провести экспертно-аналитическое исследование по выработке законодательных мер по защите граждан от сектантов. Документация о заказе данного исследования размещена на портале госзакупок. Согласно тексту техзадания планируется провести комплексный анализ российского законодательства в сфере свободы совести, а также деятельности религиозных организаций, которые содержат признаки экстремизма и нарушают права граждан. Более того, в задачи исследования входит изучение актуального зарубежного опыта правового регулирования вопросов деятельности данных религиозных объединений, а также оценка целесообразности включения в российское законодательство понятий «секта» и «деструктивный культ».