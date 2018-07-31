Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) производства Омского завода транспортного машиностроения, который в составе группы Уралвагонзавод входит в Госкорпорацию Ростех, впервые участвует в соревнованиях Международного конкурса специалистов-ремонтников автобронетанковой техники «Рембат — 2018». Конкурс проводится в рамках Армейских Международных игр-2018 на территории Омского автобронетанкового инженерного института (ОАБИИ). Среди участников этого года — сборная команда России от Министерства обороны Российской Федерации, команда Китайской Народной Республики и вне конкурса команда Омского автобронетанкового инженерного института.
БРЭМ предназначена для эвакуации поврежденной, неисправной и застрявшей бронетанковой техники, а также для проведения необходимого ремонта танков, БМП и бронетранспортеров в полевых условиях. Машина весит 46 т, что не мешает ей при необходимости развивать скорость до 70 км/ч. Техника оснащена краном грузоподъемностью 18 т и тяговой лебедкой с гидравлическим приводом. Машина создана для работы в экстремальных условиях.
Специалисты «Омсктрансмаша» в течение трех недель обучали курсантов ОАБИИ работе на БРЭМе, отрабатывали разные манипуляции из программы «Рембата» — подъем и перемещение груза, вытаскивание застрявшего танка, замена опорных катков без разборки гусениц, буксировка на жесткой сцепке, прохождение препятствий: брод, мост, маневрирование, дымовая завеса. Экипаж машины в составе трех человек должен работать слаженно и синхронно, только в этом случае БРЭМ может показать всю свою скорость и мощность.
«Омсктрансмаш» всегда принимает участие в выставочной экспозиции «Рембата» — мы показываем и модели нашей техники, и натурные образцы. Этот год — не исключение. Но в динамике машину демонстрируем впервые, тем более не просто показываем ее возможности, а испытываем на полигоне в режиме реального времени в течение нескольких дней. Это большая ответственность, конечно, но в качестве производимой нашим предприятием продукции я уверен на все 100%», — отметил генеральный директор «Омсктрансмаша» Игорь Лобов.