Уралвагонзавод примет участие в конкурсе «Рембат — 2018»

БРЭМ предназначена для эвакуации поврежденной, неисправной и застрявшей бронетанковой техники, а также для проведения необходимого ремонта танков, БМП и бронетранспортеров в полевых условиях. Машина весит 46 т, что не мешает ей при необходимости развивать скорость до 70 км/ч. Техника оснащена краном грузоподъемностью 18 т и тяговой лебедкой с гидравлическим приводом. Машина создана для работы в экстремальных условиях.

Специалисты «Омсктрансмаша» в течение трех недель обучали курсантов ОАБИИ работе на БРЭМе, отрабатывали разные манипуляции из программы «Рембата» — подъем и перемещение груза, вытаскивание застрявшего танка, замена опорных катков без разборки гусениц, буксировка на жесткой сцепке, прохождение препятствий: брод, мост, маневрирование, дымовая завеса. Экипаж машины в составе трех человек должен работать слаженно и синхронно, только в этом случае БРЭМ может показать всю свою скорость и мощность.

«Омсктрансмаш» всегда принимает участие в выставочной экспозиции «Рембата» — мы показываем и модели нашей техники, и натурные образцы. Этот год — не исключение. Но в динамике машину демонстрируем впервые, тем более не просто показываем ее возможности, а испытываем на полигоне в режиме реального времени в течение нескольких дней. Это большая ответственность, конечно, но в качестве производимой нашим предприятием продукции я уверен на все 100%», — отметил генеральный директор «Омсктрансмаша» Игорь Лобов.