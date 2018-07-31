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Иранская компания перехватила весь трафик Telegram
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Иранская компания перехватила весь трафик Telegram 

SecurityLab.ru 44 минуты назад
Фото: Anti-Malware.ru
Трафик популярного мессенджера Telegram был перехвачен государственной телекоммуникационной компанией Ирана в понедельник, 30 июля, — за день до предполагаемых протестов, связанных с экономическим кризисом в стране.
Похоже, компания осуществила перехват BGP — незаконный перехват посредником группы IP-адресов, в результате которого данные отправляются не туда, куда должны, а в другое место. Атаки были зафиксированы незамедлительно такими сервисами, как Oracle InternetIntelligence и Cisco BGPMon.
Министр связи и информационных технологий Ирана Азари Джахроми подтвердил инцидент, заявив, что компания будет строго наказана, независимо от того, был ли трафик перехвачен в результате ошибки или умышленно. В настоящее время ведется расследование.
Перехват BGP — техника, пользующаяся популярностью как у киберпреступников, так и у финансируемых государствами спецслужб. Зная конечное назначение передаваемых данных, атакующий может перенаправить его на границе государства. За последние несколько лет, использовать эту технику стало сложнее из-за пристального к ней внимания. Примером является вчерашний инцидент, привлекший внимание общественности по всему миру.
Telegram официально запрещен в Иране, однако им по-прежнему пользуются порядка 30 млн иранцев (через приложения Hotgram и Talagram).
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