Обсерватория НГУ сделала таймлапс самого длительного лунного затмения XXI века

Сотрудники обсерватории НГУ запечатлели редкое астрономическое явление — полное лунное затмение, которое произошло 27 июля. Об этом сообщается на сайте госуниверситета.

Для наблюдений и съёмок учёным пришлось отъехать от города на 200 километров, так как небо над Новосибирском в ночь затмения было закрыто облаками. Съемку затмения производили через 300-миллиметровый телескопический объектив, а отснятые кадры смонтировали в 16-секундный ролик.

«Предполагалось по прогнозу, что в Новосибирске будут, скорее всего, облака. В южном направлении было больше шансов, что будут прояснения, поэтому мы поехали на юг от Новосибирска по Чуйскому тракту сперва до Черепаново , потом до Сузуна. Сначала небо прояснилось, начальные фазы затмения прошли, но потом все-таки снова облака наползли, и в итоге основную часть затмения снять практически не получилось», — рассказал ведущий инженер обсерватории НГУ Михаил Маслов

В Новосибирске затмение удалось понаблюдать только в течение достаточно короткого времени.