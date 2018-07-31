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Начали ремонтировать дорогу от кольца на Московском проспекте до улицы Трибуца
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Начали ремонтировать дорогу от кольца на Московском проспекте до улицы Трибуца 

Клопс.Ru 2 часа назад
В Калининграде на Московском проспекте начался первый этап ремонта дороги — от ул. Буткова до набережной Трибуца. Об этом сообщили «Клопс» в подрядной организации ЗАО «ДСП». Полностью перекрывать движение не планируют.
В настоящее время дорожники срезают верхний слой покрытия. До этого рабочие «закатали» в асфальт колодцы. После укладки верхнего слоя люки канализации будут в один уровень с проезжей частью.
Ремонт дороги будет разделён на четыре этапа — от ул. Буткова до ул. Литовский вал. Полностью все работы завершатся, по словам подрядчика, в конце сентября.
Участок ремонтируют в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Муниципальный контракт составил 90 миллионов рублей.
Кроме того, продолжается ремонт на других объектах Калининграда: на ул. Камской, Кутузова, Портовой, Окружной (от Советского проспекта до Катина), проспекте Мира, Гагарина, Черняховского, Пролетарской. Всего работы ведутся на 21 улице. В начале августа на ул. Кутузова введут одностороннее движение.
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