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Парки Москвы приглашают на уроки танцев в рамках программы «Московское долголетие»
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Парки Москвы приглашают на уроки танцев в рамках программы «Московское долголетие» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московские парки приглашают горожан старшего возраста на бесплатные уроки танцев, которые проводятся в рамках программы «Московское долголетие». Об этом сообщили ТАСС во вторник в объединенной дирекции «Мосгорпарк».
"Занятия открыты для всех желающих в разных парках Москвы. Выбор направлений танцев очень большой, так что каждый найдет что-то по душе", — сказал собеседник агентства.
Буги-вуги, джайв, народные танцы
Линди-хоп, буги-вуги, блюз, соло-джаз, чарльстон и другие — этим танцам можно научиться в саду имени Баумана по вторникам и четвергам. Под джазовую музыку также можно научиться танцевать в парке «Красная Пресня» со вторника по четверг.
В Измайловском парке со вторника по пятницу можно взять уроки по бальным танцам. Посетителей ждут на северной площади по средам и пятницам, а во вторник и четверг в Сиреневом саду. Как отметили в организации, по желанию учащихся направление может меняться.
Выбрать направление танцев смогут также посетители парка «Усадьба Воронцово», где занятия проходят в утреннее время по понедельникам и средам. Здесь можно научиться как бальным танцам, так и современным под выбранные участниками песни. На занятия по направлению «Народные танцы» можно присоединиться в парке Фили, парке Олимпийской деревни и парке им. 50-летия Октября. Занятия здесь с понедельника по четверг проводит заслуженный артист Северной Осетии Тания Ахра.
На исторические танцы приглашают в парк на Поклонной горе, где занятия проходят на универсальной площадке на Аллее Защитников утром по вторникам и четвергам.
Классические и народные танцы есть также в программе парка «Сокольники». Танцуют здесь каждый день, кроме воскресенья. «29 июля в парке прошел десятичасовой танцевальный марафон для представителей старшего поколения, когда на протяжении всего дня бабушки и дедушки показывали, что возраст не помеха даже для динамичного ча-ча-ча, быстрого джайва и страстного танго», — напомнил собеседник агентства. Всего в марафоне приняли участие 792 человека.
Главным же событием тогда стал массовый флешмоб, в рамках которого 1077 человек станцевали зумбу. Эта танцевальная фитнес-программа, как подчеркивают в «Мосгорпарке» — одна из самых популярных среди программ «Московского долголетия».
Танго, сальса, ча-ча-ча  В Перовском парке жители столицы могут начать осваивать азы аргентинского танго, сальсы, ча-ча-ча и других. Здесь занятия проходят регулярно во вторник и четверг на малой сцене парка.
Под латиноамериканскую музыку можно потанцевать и в Таганском парке. Здесь занятия проходят в танцзале физкультурно-оздоровительного комплекса «Таганский» по понедельникам и средам вечером и по вторникам и четвергам утром. Занятия по латиноамериканским танцам также можно посетить в парках «Кузьминки», «Садовники» и «Борисовские пруды» по понедельникам и четвергам.
О проекте
"Московское долголетие" — проект мэра Москвы для горожан старшего возраста, которые хотят реализовывать себя и получить новые возможности для активного проведения досуга. Стать участниками проекта могут все москвичи пенсионного возраста. На данный момент программа действует в 28 парках города.
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