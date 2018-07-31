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МИД РФ посоветовал прикладывать фото с Лавровым к больным местам
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МИД РФ посоветовал прикладывать фото с Лавровым к больным местам 

360tv.ru 2 часа назад
Министерство иностранных дел России опубликовало на своей странице во «ВКонтакте» необычную фотографию с главой ведомства Сергеем Лавровым.
Лавров предстал перед пользователями Сети на фоне синего неба с российским триколором на плече.
«Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызвать эффект экзорцизма», — подписали снимок сотрудники МИДа.
Можно только предположить, что подчиненные Лаврова хотели сказать таким образом. Возможно, они подчеркнули, что министру под силу разрешить любую проблему.
Сергей Лавров считается одним из самых ярких российских политиков. Он любит музыку, пишет стихи, собирает политические анекдоты. Во всем мире знают о его прекрасном чувстве юмора.
В этом можно было убедиться в конце 2017 года, когда еще действующий в тот момент глава МИД Великобритании Борис Джонсон прибыл в Москву с официальным визитом. Во время пресс-конференции представитель Соединенного королевства заявил, что в начале отдал свое пальто «вместе со всем содержимым карманов» именно российскому министру, потому что доверяет своему коллеге. «В пальто Бориса ничего не было», — отметил, в свою очередь, Лавров.
Старается не отставать от своего руководителя и пресс-секретарь МИДа Мария Захарова. Она известна тем, что пишет стихи. Некоторые из них потом можно услышать в исполнении российских певцов и певиц. Недавно, Катя Лель выпустила песню «Сполна». Автором текста стала именно Захарова. Представитель иностранного ведомства рассказала, что после выхода трека к ней даже подошел поклонник с букетом роз. Мужчина поблагодарил ее за творчество.
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