Ямальцы собираются продвигать арктическую модель пенсии

Споры, предложения, митинги, пикеты… Пенсионный вопрос вполне может стать или уже становится индикатором того, насколько гражданские институты готовы к конструктивному диалогу с властью, насколько они слышат граждан и насколько убедительно их политическое лобби.

На Ямале представлены все четыре парламентские партии и каждая, как показывают события вокруг пенсионного законопроекта, выбрала свой путь в общении с избирателями-земляками.

«Против» со списками и плакатами

В конце прошлой недели КПРФ организовала в трех городах ЯНАО митинги. Это часть всероссийской акции против повышения пенсионного возраста, организованная коммунистами. Они собирали подписи под протестом. Опубликовали резолюцию, которую отправят в органы исполнительной и законодательной власти.

По словам Елены Кукушкиной, первого секретаря Ямало-Ненецкого окружного отделения КПРФ, партия видит выходом из кризиса в пенсионном обеспечении, который может назреть в стране без принятия кардинальных мер, ведение прогрессивной шкалы налогообложения и национализацию природных ресурсов.

Представители регионального отделения партии «Справедливая Россия» тоже сделали ставку на «подписную» кампанию. Собранные в ходе первого этапа голоса отправили в центральный аппарат партии больше месяца назад. Впереди — второй. Развернутых комментариев по поводу того, насколько списки «голосов» могут повлиять на результат обсуждения острой темы, получить не удалось, так как ямальское отделение на каникулах.

На сайте партии, кстати, говорится о внесенном в Госдуму законопроекте, который призван «компенсировать» дефицит Пенсионного фонда . Справороссы предлагают пополнять федеральный бюджет за счет прогрессивного подоходного налога, отмены возврата НДС для экспортеров сырья и наведения порядка в госзакупках. Кроме того, партийцы выступили за наследование пенсионных накоплений.

Либерал-демократы устроили в разных городах Ямала серию одиночных пикетов — подобные акции не нуждаются в согласовании с органами местного самоуправления. И назвали свою деятельность активной, в самом большом городе — Новом Уренгое — с плакатами в субботу стояло «более 10 человек».

Протестуют они, как стало понятно из интервью «Красному Северу» с лидером регионального отделения ЛДПР Денисом Садовниковым, не против обсуждаемого повышения пенсионного возраста, а однобокости этого решения. Сторонники Жириновского выступают за комплекс мер, наполняющих казну для будущих пенсионеров. Например, предлагается запустить средства со счетов Пенсионного фонда в реальную экономику, повысить НДФЛ для сверхбогатых людей и вернуть тайну вкладов граждан (что будет способствовать возврату накоплений, которые держат на зарубежных счетах).

Научный подход для северян

Единороссы весь июль проводили общественные обсуждения деталей пенсионного законопроекта. Главная цель — собрать все конструктивные предложения ямальцев. Встречи прошли в Надыме , Новом Уренгое и Ноябрьске, чаще всего люди высказывались за сохранение северных льгот, в том числе, касающихся сокращенного на пять лета срока выхода на заслуженный отдых.

Подытоживали в Салехарде 30 июля. Всего партийцам поступило около трех десятков предложений на пенсионную тему, отражающих, в первую очередь, ямальскую специфику, подчеркнул руководитель регионального исполнительного комитета партии Александр Ширыкалов.

Для защиты особого статуса Севера, в частности, потребуется научный анализ продолжительности жизни в арктической зоне на 5-6 лет вперед. Таких расчетов пока никто не проводил, отметила заместитель председателя Заксобрания ЯНАО Елена Зленко , поэтому пока ориентируются на средние показатели по стране.

— Исходя из научных результатов, и надо конструировать арктическую модель пенсии, — считает депутат. — Мы все равно столкнемся с повышением пенсионного возраста, но в Арктике этот путь может быть другим, более плавным.

Напомним, что обсуждаемая пенсионная новелла уже содержит исключения. «Старые условия» предлагается оставить работникам опасных производств, к таковым относится практически вся отрасль топливно-энергетического комплекса. То же самое ждет ликвидаторов чернобыльской аварии, летчиков-испытателей, инвалидов, а также оленеводов, рыбаков, ведущих традиционный образ жизни и другие категории.

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Ямальские пенсионеры получают больше

Людей, вышедших на заслуженный отдых, на Ямале насчитывается уже больше половины работающих. 141 и 272 тысячи человек соответственно. Такие цифры привела руководитель отделения ПФР России по ЯНАО Таиса Колоколова, отметив, что общая численность населения в регионе достигает 538 тысяч человек.

В среднем ямальская пенсия составляет 19 909 рублей, по стране этот показатель ниже — 14 150 рублей.

— В 2017 году на выплату пенсий ямальцам было направлено 34 миллиарда рублей, а страховых взносов собрано 58 миллиардов рублей. Наш округ — донор, таких субъектов всего пять. Собираемость страховых взносов на Ямале составила более 187 процентов. То есть за счет собственных средств мы можем выплатить в два раза больше пенсий, чем требуется, — привела статданные Таиса Колоколова.