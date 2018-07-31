В Новогиреево есть свой маленький океанариум

В большом магазине автозапчастей у платформы «Новогиреево» прямо в центре торгового зала расположился гигантский аквариум с тропическими рыбами и настоящей муреной.

Жители района Новогиреево могут полюбоваться пейзажами подводного мира тропических морей, не выезжая за пределы района. В крупном магазине по продаже запасных частей от автомобилей, расположенном на территории бывшего Перовского рынка по адресу: улица Кетчерская, дом 2, рядом с железнодорожной платформой «Новогиреево», в торговом зале установили аквариум в виде огромной автопокрышки.

Ширина аквариума — около четырёх метров, высота — более двух метров. Внутри устроен морской пейзаж с водорослями и скалами, и плавают красивые и странные рыбы южных широт. В нижнем ярусе гигантского аквариума обитают стайки разноцветных японских парчовых карпов кои, совершенно ручные. Рыбки собираются у стенки аквариума и просят корм при приближении человека.

Но самым впечатляющим персонажем мини-океанариума является мурена. Длинная узкая «лента» с хищным «лицом» и зловещим оскалом круглого рта, усеянного мелкими острейшими зубами, она таится за скалами и пугает зазевавшихся посетителей своим неожиданным появлением. Детей, естественно, от аквариума оттащить просто невозможно. Развлечение, кстати, совершенно бесплатное.