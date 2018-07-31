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Кардашьян эмоционально отреагировала на первую встречу с Трампом
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Кардашьян эмоционально отреагировала на первую встречу с Трампом 

Teleprogramma.pro 57 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ким Кардашьян (Kim Kardashian) приняла участие в программе популярного телеведущего Джимми Киммела (Jimmy Kimmel). Во время ток-шоу звезда рассказала о своем визите в Белый дом.
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Дональд Трамп дважды нарушил королевский протокол и разозлил англичанПрезидент США посетил королеву Елизавету с визитом для обсуждения важных политических вопросов. В свойственной ему манере Трамп вел себя достаточно грубо и как будто намеренно игнорировал правила этикета на аудиенции с монархом. По словам многодетной матери, оказавшись в стенах знаменитого Овального кабинета, она почувствовала благоговение. Ее настолько впечатлила обстановка, что она не смогла сдержать эмоции и употребила ненормативную лексику. Нецензурная брань оказалась первой фразой, с которой эпатажная звезда обратилась к Дональду Трампу (Donald Trump).
Ким также рассказала, что предоставила президенту США список людей, которых бы она хотела вызволить из заключения. Теледива отметила, что ей импонирует хозяин Белого дома как личность и ей нравится, что ему удалось занять пост главы государства несмотря на то, что все в этом сомневались и недооценивали его.
Ким отметила, что о Дональде Трампе не может сказать ничего нелицеприятного, так он сотворил нечто ошеломляющее.
Фото: Twitter
Ранее президент США рассказал, что во время встречи со звездой эфира были затронуты вопросы тюремной реформы. Речь, в частности, шла о возможных преобразованиях условий содержания заключенных. Подводя итоги, хозяин Овального кабинета отметил, что все прошло на высшем уровне, пишет сайт Argumenti.ru со ссылкой на издание «Газета.ру».
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