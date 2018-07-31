Где грузины и где марихуана: эксперты оценили легализацию «дури» в Тбилиси

Трудно сказать, насколько отчаянно грузины мечтали об этом дне. Возможно, не мечтали вовсе. Но он все-таки наступил. Конституционный суд Грузии разрешил гражданам страны курить марихуану так же свободно, как они до сих пор курили табак, удовлетворив иск членов оппозиционной партии Гирчи Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили против парламента. Отныне все санкции за употребление марихуаны без назначения врача признаются неконституционными.

Разумеется, суд оговорился, что ответственность за употребление наркотика становится вполне обоснованной в конкретных случаях: когда данное действие имеет место в учебных, воспитательных или образовательных учреждениях, а также в общественных местах. Тогда запрет на потребление марихуаны — это законное действие, направленное против его оборота, и «поэтому служит законной цели защиты здоровья потребителей».

Если же индивид использует наркотик в личных целях и никого им не соблазняет, суд призвал считать этот поступок личным делом каждого, поскольку «роль отдельного пользователя в содействии обороту марихуаны очень мала, следовательно, угрозы ее индивидуального потребления также малы».

Как расценить столь эксцентричный для всего постсоветского пространства шаг господ в мантиях? Реверанс ли это странам Запада или легализация тайных желаний толерантного грузинского сообщества?

По мнению политолога главы Центра кавказоведения при МГУ Исмаила Агакишиева, такое решение суда вряд ли соответствует менталитету грузин.

Глубоко сомневаюсь, что это решение найдет отклик среди населения страны, — поделился с «КВ» Агакишиев. — Люди старшего поколения резко осуждают даже курение среди молодежи. Никто не хочет, чтобы его сын или дочь курили сигареты. А уж про наркотики и говорить нечего. Видимо, руководство страны хочет продемонстрировать Западу свободы своего демократического общества. Этот шаг, на мой взгляд, имеет исключительно популистский характер.

Что входит в культурные традиции и привычки Грузин на протяжении столетий? Танцы, вино, похищение невест со свадеб… Марихуана — это скорее новый каприз современного общества, признавшего, что эта сфера должна быть защищена правом «на свободное развитие личности».

— Под влиянием всевозможных технологических процессов культурные представления о том, что такое хорошо, а что такое плохо, сбились, — рассказал «КВ» заместитель директора Института наследия Евгений Бахревский . — Мы живем в эпоху посмодернизма, когда нет ничего откровенно плохого и ничего откровенно хорошего. Разумеется, решение конституционного суда в данном сучае — это шаг в сторону проевропейских реформ. И потом, даже в самом грузинском обществе есть определенный общественный запрос, сформированный под влиянием тех движений, которые насаждают мнение о том, что легкие наркотики ничуть не хуже, чем, к примеру, водка. Другой вопрос, что в традициях некоторых народов водка присутствует давно. А в традициях других ее никогда не было. Так же и с марихуаной. Ее можно считать частью истории ацтеков и индийцев, а жителям Кавказа она до недавнего времени была совершенно незнакома.

ГДЕ РАЗРЕШЕНО КУРЕНИЕ МАРИХУАНЫ?

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