В Госдуме призвали ввести персональные санкции против антироссийских политиков из ЕС

Для того чтобы европейские политики перестали вводить антироссийские санкции, Россия должна ввести персональные ограничительные меры против тех из них, которые занимают русофобскую позицию и имеют экономические интересы в России, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев

«Нужно выбирать именно те персоналии, которые наиболее серьезно завязаны на экономические отношения с Россией. Каждый раз должен быть ответ: сейчас ввели санкции против нескольких российских компаний, соответственно, нужно составить список из 10-20 политиков ЕС , которые публично проводят антироссийскую политику, в отношении которых мы введем чувствительные постоянные меры», — [рассказал] (https://rns.online/opinions/Kak-Rossiya-mozhet-otvetit-na-novie-sanktsii-ES-2018-07-31/) RNS Гутенев.

По его словам, ограничения могут быть введены как против самих политиков, так и против членов их семей и предприятий, которыми они владеют.

«Нам необходимо вводить ответные персональные санкции по достаточно ограниченному кругу лиц, которые наиболее одиозно относятся к России и наиболее ангажировано проводят проамериканскую политику. Эти контрсанкции должны касаться персонально их и членов их семей, а также бизнесов, с которыми они аффилированы и которые оказывают им поддержку, или в которых они имеют пакеты акций, или где они входят в органы управления как независимые директора… Я уверен, что в таком случае политика многих европейских политиков кардинально изменится», — добавил депутат.

Гутенев также отметил, что дополнительным фактором, который будет способствовать отказу от антироссийских санкций, является позиция европейского бизнеса и избирателей, которые несут экономические потери в результате таких ограничений.

Ранее 31 июля Европейский союз [ввел] (https://rns.online/transport/ES-vvel-sanktsii-protiv-shesti-rossiiskih-kompanii-iz-za-stroitelstva-Krimskogo-mosta—2018-07-31/) санкции против шести российских компаний из-за строительства Крымского моста и ситуации вокруг Крыма , сообщалось в официальном журнале ЕС.

В инфоцентре «Крымский мост» уже заявили, что новые санкции ЕС не отразятся на реализации проекта.