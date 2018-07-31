У найденного в Афганистане «советского прапорщика» взяли анализ ДНК

Уже четыре месяца кряду украинские СМИ командируют своих сотрудников в не слишком известное до этого волынское село Великая Глуша. Уроженец тех мест прапорщик Советской Армии Игорь Белокуров в 1988-м пропал без вести во время выполнения интернационального долга в Афганистане , однако нашел этой весной способ дать о себе знать оставшимся в живых боевым побратимам. «КВ» рассказывал первые подробности. Предполагалось, что Белокуров, после принятия ислама взявший себе имя Амредин, уже летом вернется на Родину.

Каждая из телевизионных бригад, побывавшая в Великой Глуше, непременно посещала символическую могилу советского прапорщика на сельском кладбище. Дабы кадры с мраморным памятником воину-интернационалисту еще больше усилили эффект от чудесного «воскрешения» Андрея Белокурова.

Напомним: мужчину славянской внешности обнаружили прибывшие в Афганистан для поиска водоносных пластов украинские геофизики. Один из них, киевлянин Андрей Кадун, сразу по возвращению домой связался с УСВА — Украинским союзом ветеранов Афганистана. По сказанным Амредином «ключевым словам» — «Волынь», «колодезь» — ветераны той необъявленной войны предположили: найденный геологами в провинции Кандагар мужчина с автоматом Калашникова, начисто позабывший и русский, и украинский язык, — бывший выпускник школы прапорщиков в Ленинградской области , служивший в Афгане начальником военного склада.

Игорь Белокуров исчез 9 апреля 1988 года при следующих обстоятельствах: на колонну, перевозившую оружие и продовольствие нашим военным, напали притаившиеся в засаде афганские моджахеды. Тяжело контуженного прапорщика, унесенного с поля кратковременного боя «воинами Ислама», долго и жестоко избивали. Все его тело по сей день в страшных шрамах и рубцах.

«Раба» несколько раз перепродавали друг другу тогдашние полевые командиры — пока Белокуров не попал в одно из самых боеспособных туркменских племен. Со временем ему стали доверять оружие. Убедившись, что «шурави» владеет им в высшей степени профессионально, Амредину вменили в обязанность регулярно участвовать в боестолкновениях (которые с уходом в 1989-м году Ограниченного контингента советских войск отнюдь не пошли на убыль).

В мае в Киеве и Луцке побывал генерал Дашти Исмаэль, в настоящее время являющийся советником комитета обороны сената Республики Афганистан. Г-н Исмаэль прекрасно владеет русским языком, ибо в свое время обучался военному делу в Минске . Поговорив с Амредином один на один, Дашти Исмаэль заявил, что «уверен на 95% в том, что общался с Игорем Белокуровым». Афганский генерал пообещал сделать все, что в его силах, для переправки Амредина-Игоря в Украину

Председатель Волынской областной организации УСВА Григорий Павлович заверил корреспондента «КВ»: его побратимы работают согласно совместно выработанному плану по освобождению Белокурова. В детали плана меня не посвятили, мол, слишком уж деликатная выдалась ситуация с Амредином.

И вот тут, как это частенько случается с украинцами, в борьбу за Амредина совсем некстати включилась другая «афганская» общественная организация.

Возможностей у Ассоциации, с учетом близости к главе государства и приближения президентских выборов в постсоветской республике, оказалось побольше, нежели у тяготеющих к оппонентам Петра Порошенко членам УСВА.

С целью форсирования операции по возвращению Белокурова подчиненные Куницына учредили поисковую группу «Пернач» (разновидность булавы, которая на Украине использовалась как символ полковничьей власти); а включили в нее не только бывших «афганцев», но и ветеранов так называемой АТО. Проект, который, вероятно, одобрил сам президент Порошенко, был призван внедрить в сознание украинцев простой для понимания тезис: если это действительно наш солдат — значит его, невзирая на любые обстоятельства, надо вернуть домой.

В начале июля в Афган отрядили офицеров-десантников Андрея и Олега Чуйко, а также заместителя председателя правления Ассоциации ветеранов Афганистана и АТО Александра Денисова

Поскольку Игорь Белокуров некогда служил в десантно-штурмовом батальоне 70-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 40-й армии, украинские офицеры на правах «бывших сослуживцев» провели десятки встреч и переговоров (подчас унизительных) с орудующими в Афганистане главарями группировок

8 июля состоялась долгожданная встреча боевых офицеров с Амредином, которого привезли в условленное место. Украинцы явились на нее в парадных десантных беретах, при орденах и с тремя флагами — государственным украинским, флагом Десантно-штурмовых войск и Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана. У Амредина, с его согласия, взяли необходимые для исследования биологические образцы, сфотографировали оставшийся на ноге еще с юношеских лет шрам от сокиры (топора), о котором рассказывала перед убытием в Афган мама Игоря Белокурова.

Главное же для офицеров действо состояло в демонстрации Амредину видеообращения Антонины Васильевны Белокуровой, в котором немолодая женщина просит сыночка непременно вернуться в отчий дом. http://www.dshv.mil.gov.ua/archives/13018

На официальном сайте Десантно-штурмовых войск Украины появилось поспешное утверждение. Дескать, в соответствии с принципом «Десант своих не оставляет!» их побратим… уже ступил на землю Украины.

Волынский областной военный комиссариат был вынужден дать опровержение этой информации. Волынянин Белокуров по сей день не пересек границу, ибо не имеет украинского паспорта. Все, что удалось сделать делегации из Украины, — это взять у Амредина кровь на анализ ДНК и услышать от мужчины еще несколько украинских слов…

Полковник Олег Чуйко, отвоевавший и в Афганистане, и на Донбассе, по завершении поездки в места боевой молодости, по словам народного депутата Сергея Куницына, чуть было не поплатился жизнью «за прежние грехи». Группа моджахедов незадолго до вылета из Кабула Стамбул захватила его в плен и намеревалась публично расстрелять. Вместе с братом-«атошником» Андреем и Александром Денисовым. Недовольство этих не в меру агрессивных афганцев пояснялось не только «старыми счетами» с советскими военными, а и боязнью не получить за Амредина полагающийся многодолларовый выкуп.

Разрешить острейший конфликт удалось при участии высшего генералитета СБУ , к которым за помощью обратился Куницын.

Одновременно волынские СМИ распространили неожиданные заявления депутата Волынского облсовета Григория Павловича и геофизика Андрея Кадуна. Оба уверяют, будто афганские боевики, запросившие за освобождение Белокурова то ли 5, то ли 50 тысяч долларов, на самом деле подсунули украинцам какого-то другого субъекта. Кадун, в подкрепление этой версии, напомнил рост Белокурова — 182 см, в то время как рост Амредина — 172 см.

Еще один повод для сомнений: сдержанная реакция Амредина на видео с Антониной Белокуровой. Дескать, сын обязан был разрыдаться, услышав голос матери.

В свою очередь Александр Денисов надеется на профессионализм украинских психологов, которые возьмутся за Амредина тотчас же после его возвращения на Родину. «В его глазах мы увидели боль, словно у побитого щенка, — вспоминает Денисов. — У него все тело в шрамах, на голове заметный след от приклада, голову явно по много раз разбивали».

… Всеукраинская ассоциация ветеранов Афганистана и Украинский союз ветеранов Афганистана едины лишь в одном: подтвердить либо опровергнуть предположение насчет Амредина-Игоря помогут результаты экспертизы, которые ожидаются с дня на день.

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