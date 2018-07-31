Ещё
Собянин рассказал о новой экологической программе по замене кабельных сетей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин рассказал о новой экологической программе по замене кабельных сетей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник посетил электроподстанцию «Елоховская» ПАО «МОЭСК» на Нижней Красносельской улице, являющуюся одним из крупных объектов энергетики, обеспечивающих электроснабжение центра и востока Москвы.
"Несмотря на отпускной период, на различные политические кампании, чемпионат, праздники, город активно готовится к прохождению осенне-зимнего сезона. Все жилищно-коммунальные и энергетические компании работают над тем, чтобы в течение ближайшего месяца основные работы по подготовке к зиме были закончены", — рассказал Собянин.
По его словам, одной из крупнейших столичных энергетических компаний является МОЭСК, от работы которой во многом зависит надежность электроснабжения города. Собянин сообщил, что компанией реализуются две крупные инвестпрограммы — по замене масляных кабелей на безопасные современные, а также по цифровизации систем управления электросетевым хозяйством.
Мэр отметил, что кабели с масляным наполнителем несут в себе потенциальную опасность для экологии. «Это такие тяжелые сети, доставшиеся по наследству. Их ещё несколько сотен километров, они сложны в эксплуатации и для города экологически не безопасны», — сказал он.
В свою очередь генеральный директор МОЭСК Петр Синютин рассказал мэру, что устаревшие маслонаполенные кабели 1950-1970-х годов будут заменены новые технологии «сшитый полиэтилен».
"У нас уже 650 км такого кабеля эксплуатируется. К 2030 полностью уберём старые кабели, и под землёй в Москве ни одной тонны масла больше не будет", — пообещал он.
Синютин также сообщил, что в течение ближайшего года будет реализован проект по цифровизации сетевого хозяйства, на котором будут отработаны типовые технологии для всех кабельных сетей в городе.
Кроме того, он сообщил, что перед компанией стоит задача по сокращению времени подключения к сетям новых потребителей. «Сегодня нет ограничений в Москве, мы присоединяем в любой точке. Резерв мощности составляет 4,2 тыс. МВт», — добавил Синютин.
МОЭСК в настоящее время эксплуатирует более 100 линий с маслонаполненным кабелем общей протяженностью 334,5 км. При этом для поддержания такого хозяйства в рабочем состоянии служат 226 пунктов маслоподпитки, 330 кабельных колодцев, 47 камер концевых муфт и 12 автоматических подпитывающих установок. Благодаря замене устаревших кабельных линий ПАО МОЭСК сможет высвободить городские территории, занятые наземными сооружениями кабельных линий, повысить надежность электроснабжения потребителей, сократить объёмы земляных работ, а также снизить риск загрязнения окружающей среды.
Последние новости
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны "Победить Россию очень легко". Украинцев опять зовут в последний бой Пакистанские пилоты спасли российского альпиниста
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье рухнул пешеходный мост119
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав108
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике20
Запашный экстренно госпитализирован24
Внуки Исмаилова живут в нищете42
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
11:58
Почему пора брать ипотеку
Личный счет Недвижимость
02:06
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике
В мире
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:14
МИД опубликовал «целебное фото» Лаврова
Политика
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение