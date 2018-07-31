Собянин рассказал о новой экологической программе по замене кабельных сетей

"Несмотря на отпускной период, на различные политические кампании, чемпионат, праздники, город активно готовится к прохождению осенне-зимнего сезона. Все жилищно-коммунальные и энергетические компании работают над тем, чтобы в течение ближайшего месяца основные работы по подготовке к зиме были закончены", — рассказал Собянин.

По его словам, одной из крупнейших столичных энергетических компаний является МОЭСК, от работы которой во многом зависит надежность электроснабжения города. Собянин сообщил, что компанией реализуются две крупные инвестпрограммы — по замене масляных кабелей на безопасные современные, а также по цифровизации систем управления электросетевым хозяйством.

Мэр отметил, что кабели с масляным наполнителем несут в себе потенциальную опасность для экологии. «Это такие тяжелые сети, доставшиеся по наследству. Их ещё несколько сотен километров, они сложны в эксплуатации и для города экологически не безопасны», — сказал он.

В свою очередь генеральный директор МОЭСК Петр Синютин рассказал мэру, что устаревшие маслонаполенные кабели 1950-1970-х годов будут заменены новые технологии «сшитый полиэтилен».

"У нас уже 650 км такого кабеля эксплуатируется. К 2030 полностью уберём старые кабели, и под землёй в Москве ни одной тонны масла больше не будет", — пообещал он.

Синютин также сообщил, что в течение ближайшего года будет реализован проект по цифровизации сетевого хозяйства, на котором будут отработаны типовые технологии для всех кабельных сетей в городе.

Кроме того, он сообщил, что перед компанией стоит задача по сокращению времени подключения к сетям новых потребителей. «Сегодня нет ограничений в Москве, мы присоединяем в любой точке. Резерв мощности составляет 4,2 тыс. МВт», — добавил Синютин.

МОЭСК в настоящее время эксплуатирует более 100 линий с маслонаполненным кабелем общей протяженностью 334,5 км. При этом для поддержания такого хозяйства в рабочем состоянии служат 226 пунктов маслоподпитки, 330 кабельных колодцев, 47 камер концевых муфт и 12 автоматических подпитывающих установок. Благодаря замене устаревших кабельных линий ПАО МОЭСК сможет высвободить городские территории, занятые наземными сооружениями кабельных линий, повысить надежность электроснабжения потребителей, сократить объёмы земляных работ, а также снизить риск загрязнения окружающей среды.