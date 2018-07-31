Слабое звено. Девять кандидатов на вылет с руководящих постов на Кубани

«Ему осталось недолго», — в последнее время эта фраза звучит в отношении многих ключевых игроков на политическом и управленческом поле Краснодарского края . Впрочем, слухи слухам рознь и среди бесчисленного множества упоминаемых людской молвой кандидатов на отставку есть группа тех, тучи над которыми действительно сгущаются.

В списке самых обсуждаемых потенциальных отставников казачий полковник и вице-губернатор Краснодарского края оказался по недоразумению, виновником которого сам же и стал.

Отвечая на вопрос о возможном переходе на пост главы объединенного Всероссийского казачьего войска, Долуда вместо лаконичного ответа начал рассуждать об организации клеветнической кампании и ее организаторах, которые хотят возглавить Кубанское казачье войско после его ухода. Яркий и гневный ответ атамана на пресс-конференции 13 июля привлек внимание наблюдателей и заставил некоторых сомневаться в прочности позиций чиновника.

По мнению редакции, позиции вице-губернатора по-прежнему сильны, поскольку его деятельность курируется администрацией президента . Переход атамана на должность главы Всероссийского казачьего войска вероятен, но его формирование ведется не особо активно. К тому же, не горящий желанием покидать гостеприимную кубанскую землю Долуда на какой-то период может совмещать свои должности с постом руководителя войска.

Вероятность отставки в ближайшее время: крайне низкая

Уход главы муниципалитета пророчат некоторые СМИ. В качестве оснований этому Сергею Лесю вменяют взятки, при получении которых были с поличным задержаны его подчиненные, строительство жилых и коммерческих объектов в зоне наводнения 2012 года, проблемы с самостроями, а также закредитованность района. Якобы в отставку он должен уйти осенью этого года.

По мнению одного из источников «ФедералПресс», за волной слухов стоят силы, близкие к бывшему главе района Сергею Разумееву, который получил два года колонии за халатность и злоупотребление должностными полномочиями. Якобы действия нового руководства могли помешать политическим и бизнес-интересам старой гвардии. Также источник, знакомый с ситуацией, отмечает, что к Сергею Лесю нет серьезных нареканий со стороны руководства региона. Его работа на данном посту в настоящий момент воспринимается позитивно.

Вероятность отставки в ближайшее время: низкая

Слухи об уходе мэра Армавира активизировались после вмешательства ОНФ в ситуацию с незаконной вырубкой леса, повлекшей проверки прокуратуры МВД , по результатам которых претензии у вышестоящих властей возникли как к руководству города, так и к кубанской полиции. Напомним, выявленный ущерб составил 44 млн рублей.

Уже в мае в околополитических кругах города появились слухи о том, что приехавшие с проверкой правоохранители якобы заинтересовались персоной самого Харченко. Как утверждали слухмейкеры, была выявлена связь между мэром и черными лесорубами, из-за чего глава муниципалитета написал заявление об отставке.

На конец июля каких-то подтверждений данной информации так и не появилось. Кроме того, стоит отметить, что Джамбулат Хаутов, являющийся по слухам покровителем Харченко, сумел сохранить пост замглавы Минсельхоза РФ несмотря на уход своего шефа — Александра Ткачева . Возможно, это должно было укрепить позиции главы Армавира.

Вероятность отставки в ближайшее время: средняя

Сообщения о скором уходе Пахомова появляются регулярно. Молва то пророчит ему кары небесные, то сулит существенный карьерный рост (например, должность губернатора Кубани). К слову, в последнее время у градоначальника дела идут не очень.

После проверки правоохранителей за решеткой оказались сразу несколько заместителей мэра (включая первого) и чиновников рангом ниже. Их подозревают в масштабных махинациях с землей в Сочи. А выемка документов в мэрии также стала регулярным событием.

Недоброжелатели корят Пахомова за взрывной рост числа самостроев (в одном из них произошел пожар, в результате которого погибло восемь человек), за бизнес-активность жены, за якобы незадекларированное имущество, а также за отношения с авторитетным бизнесменом Рубеном Татуляном . Последний, известный под прозвищем Робсон, попал под санкции США против «воров в законе».

Однако принято считать, что мэр главного курорта России обладает значительным влиянием благодаря крепким связям с рядом федеральных чиновников и силовиков. Слухмейкеры считают, что именно это позволяет ему сохранять свои позиции, несмотря на огромные претензии со стороны сочинского бизнеса и жителей.

Вероятность отставки в ближайшее время: средняя

Иван Федоровский , мэр Горячего Ключа

Проблемы могут возникнуть у главы старейшего курорта России. В околополитических кругах Краснодара обсуждается слух о появлении неустойчивого положения у Ивана Федоровского. Якобы это связанно с проблемами коммунальной инфраструктуры города-курорта, а также со сложностями у бизнеса на территории Горячего Ключа.

Но стоит отметить, что Иван Федоровский воспринимается в Горячем Ключе более позитивно, чем его предшественники. А за время его пребывания у власти на территории района не было серьезных происшествий. Так что ситуация с позициями главы остается неясной.

Вероятность отставки в ближайшее время: средняя

О возможном уходе скандально известной судьи (прославившейся шикарной свадьбой дочери и бизнес-активностью мужа) падкие до сенсаций таблоиды сообщают уже на протяжении года. Но, судя по всему, ее отставка, действительно, не за горами. Об этом свидетельствует ряд косвенных признаков, а также сообщают несколько анонимных источников издания, активно следящих за ситуацией.

По данным одних конфидентов, Елена Хахалева покинет судебную ветвь власти и сосредоточится на семейном бизнесе. Другие утверждают, что она останется в судебной системе, но просто поменяет свой пост. Как бы то ни было, но многие эксперты сходятся на том, что отставка судьи может случиться в ближайшее время. При этом якобы она связана не только со скандалами, но и с ослаблением позиций председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова , фактически являющегося родственником госпожи Хахалевой.

А вот судить Хахалеву, как пророчат некоторые журналисты и блогеры, никто не будет. Покидать пределы ЮФО судья тоже не собирается, отмечают источники «ФедералПресс»

Вероятность отставки в ближайшее время: высокая

С июня в околополитических кругах муниципалитета циркулируют слухи о том, что глава района уходит со своего поста. Якобы он уже написал заявление об отставке.

Происходящее связано с кризисом управления, накрывшим с головой район. Здесь развернулась борьба хозяйствующих субъектов за инфраструктуру водоснабжения, которая происходит на фоне постоянных перебоев с подачей воды.

В противостоянии участвуют и депутаты Усть-Лабинского городского поселения, которые уже отправили открытое письмо бизнесмену Олегу Дерипаске (который курирует этот район) с просьбой помочь нормализовать ситуацию.

Вероятность отставки в ближайшее время: высокая

Владимир Виневский , начальник ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Уход Владимира Виневского прежде всего связан с возрастом генерала. В октябре этого года он отметит свое 60-летие. Это предельный возраст для полицейских в званиях генерал-лейтенанта. В теории его пребывание на своем посту могло бы быть продлено, однако для руководителя кубанской полиции сложилась неблагоприятная ситуация.

Как сообщал «Коммерсантъ», еще весной глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности Владимира Виневского. Проводимая в крае ведомственная проверка установила слабую активность полиции в противодействии черным лесорубам. Если взыскание не будет снято, осенью генерал-лейтенант может покинуть свой пост и органы внутренних дел.

Кроме того, против Владимира Виневского сыграл рост числа резонансных преступлений в регионе, среди которых перестрелки в Армавире, Геленджике , расстрелы в Анапе и станице Ладожской, а также ужасающее убийство в Псебае . Кроме того, в последнее время целый ряд кубанских полицейских стал фигурантами уголовных дел и проверок. А многие близкие к Виневскому люди с начала года были уволены со своих постов.

Но ждать каких-то гонений на Виневского после его увольнения не приходится. Заслуги его существенны и очевидны. Можно предположить, что при выходе на пенсию генерал будет как-то отмечен руководством страны.

Вероятность отставки в ближайшее время: крайне высокая

Александр Чернов, председатель Краснодарского краевого суда

Уход Александра Чернова — эпохальное событие. Ведь свой пост он занимает аж с 1994 года. К тому же, в этом году истекает очередной срок его полномочий. Высшая квалификационная коллегия судей объявила конкурс на должность председателя Краснодарского краевого суда.

В теории Александр Чернов может попробовать продлить свои полномочия. Однако в январе ему исполняется 70 лет, а значит, так или иначе ему придется уйти. Кроме того, сегодня фигура Чернова воспринимается неоднозначно как жителями региона, так и федеральным центром.

Со стилем его руководства связывают многие спорные судебные решения кубанской Фемиды, которые являются дестабилизирующим фактором для управляемости и политической стабильности региона. А это вызывает раздражение у руководства страны. К тому же, позиции Чернова подкосил и скандал с Хахалевой, которая приходится ему сватьей.

Вероятность отставки в ближайшее время: крайне высокая