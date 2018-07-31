Специалисты в КЧР начали тестировать обновленное зеркало крупнейшего в России телескопа

Ранее сообщалось, что специалисты холдинга «Швабе» (входит в Ростех ) завершил установку зеркала на БТА. «Начаты работы по настройке и тестированию обновленного зеркала БТА, установленного после реставрации. Зеркало должно быть идеальной параболической формы, сейчас регулируем его поверхность, проводятся необходимые расчеты, исходя из которых будем перенастраивать разгрузочные механизмы (специальные технические элементы, установленные в зеркале, на каждый из них приходится определенный вес — прим. ТАСС)», — сказал собеседник агентства.

По его словам, предстоит также нанести отражающее покрытие на поверхность зеркала с помощью специальной вакуумной установки, а также провести общую юстировку телескопа.

"Алюминирование зеркала — нанесение тонкого отражающего слоя — планируется начать в ближайшее время. В целом подготовка телескопа к работе может занять еще один-два месяца", — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что обновленное зеркало доставили в Карачаево-Черкесию в феврале 2018 года, мероприятия по замене начались в мае. Оно изготовлено в 1974 году по заказу АН СССР (ныне — Российская академия наук), и до 1979 года наблюдения в обсерватории велись именно с его помощью, однако потом его заменили, так как поверхность обладала рядом неустранимых дефектов. В 2007 году зеркало направили на реставрацию на Лыткаринский завод оптического стекла в Подмосковье . В результате переполировки с него был снят тонкий слой — 8 миллиметров стекла.

Эксперты отмечают, что после проведенных работ отражающая способность резервного зеркала должна возрасти примерно на 30% по сравнению с зеркалом, на котором исследования проводились последние 39 лет, что позволит увеличить дальность наблюдений в 1,5 раза и значительно расширит горизонт исследований.

Большой телескоп азимутальный (БТА) с диаметром зеркала 6 м до 1993 года был самым большим в мире оптическим телескопом, сегодня остается самым большим в Евразии. Его построили в Карачаево-Черкесии в 1975 году на высоте 2 тыс. 70 м над уровнем моря. Башня телескопа достигает в высоту 53 м, масса в сборе составляет 820 тонн, масса главного зеркала — более 40 тонн.

Специальная астрофизическая обсерватория РАН была образована 3 июня 1966 года. Она располагается у подножия горы Пастухова в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Помимо БТА научный центр располагает радиотелескопом РАТАН-600.