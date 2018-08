Мадонна к 60-летию снялась для глянца в чулках

В это сложно поверить, но американская поп-королева Мадонна в августе месяце отметит 60-летний юбилей. Конечно, в распоряжении красавицы все достижения современной косметологии и пластической хирургии, но мало кто в ее возрасте может похвастаться таким состоянием лица и фигуры. Достоинства внешности певица продемонстрировала в чувственной фотосессии для известного журнала.

Накануне своего 60-летия знаменитая певица Мадонна стала героиней августовского номера Vogue Italia. Она приняла участие в съемках на природе, продемонстрировав удивительную фигуру и гладкую кожу лица. Многие решили, что фотографии прошли тщательную обработку в редакторах, потому что артистка выглядела на них уж слишком молодой и стройной.

Стильный фотосесет артистки подкреплен ее откровенным интервью о жизни в Лиссабоне , где она поселилась недавно, переехав в возлюбленному — 32-летнему манекенщику Кевину Сампайо. Она рассказала о любви к музыке и лошадям, работе над проектами благотворительной организации «Повышение Малави», страны, откуда родом четверо ее усыновленных детей. Они также присоединились к матери и появились на страницах глянца.

Фотосессия под названием Just One Day Out Of Life (Лишь один день моей жизни) привлекла внимание пользователей сети. На обложке исполнительница изображена в черном кружевном наряде и чулках на территории поместья Хердаде-ду-Перу XVIII столетия в национальном парке Аррабида вблизи Лиссабона. Ее образ обсуждают: «Класс, вот это красота, над ней годы не властны!» «Она такая роскошная, хоть и пенсионерка уже, но прекрасно сохранилась». «Фотошоп помог? С ним вы тоже будете такими, как она. Не стесняйтесь использовать». «Снялась в таком откровенном виде, впрочем, как всегда. Ей есть что показать для глянца и всех фанатов». «Ну, пластика имеет место быть, но все равно, достойный результат, а не как ее коллеги-старушки, которые злоупотребляют». «Хорошо выглядит, такие формы сохранила. Или просто ретушь фото?» «Никогда не скажешь, что ей 60 скоро, на вид — около 40-45 максимум, умница».

Мадонну можно назвать рекордсменом по количеству эпатажных поступков, она и в зрелом возрасте не стесняется оголяться на публике. Ее образы всегда противоречивы и вызывают бурю эмоций. Звезда мирового масштаба то надевает платок, примеряя образ пенсионерки, то заявляет, что станет невестой.