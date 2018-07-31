Атака США на «Северный поток-2» через НАТО захлебнулась проблемой Рамштайна

Заявленная в США зависимость от российского газа американских военных баз в Европе — лишь предлог для финансовых спекуляций. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

"В ходе недавнего саммита НАТО говорилось, что Североатлантический альянс так и не выработал единую позицию по «Северному потоку-2», так как разные страны слишком по-разному смотрят на проект. Потому военная организация против будущего газопровода никаких действий предпринимать не станет — мнение США разделяют далеко не все, а без консенсуса НАТО никаких шагов предпринимать не может. Штатам через НАТО давить на продвижение газовых интересов России в Европе просто не получится.

Но это не значит, что американцам того не хотелось бы. Словесное давление на «Северный поток-2» со стороны Вашингтона, очевидно, нарастает. Возможно, это подготовка администрации Дональда Трампа к решительным действиям по давлению на европейских политиков. Однако введение прямых санкций против проекта будет слишком резким шагом американского президента — это будет означать прямой разрыв отношений с Россией, исчерпание возможностей для диалога, в котором лидер США вроде бы хочет преуспеть с Москвой ", — отмечает аналитик.

Американское издание The National Interest объявило, что обеспечение американских военных объектов в Европе электроэнергией зависит от поставок газа из России. И призвало Конгресс рассмотреть вопрос об оснащении баз резервными мощностями. Указывается, что Россия поставляет все больше газа в Европу параллельно со строительством «Северного потока–2», и американские законодатели не могут оставить этот факт без внимания. В первом квартале 2018 года 41% импортируемого Европой газа приходился на российское голубое топливо.

"В данном случае стоит предположить, что напрямую с Россией такие вбросы не связаны — поставки газа являются лишь косвенным предлогом для лоббирования других интересов. Во-первых, удивительно, почему военные базы в ЕС до сих пор не имеют автономных источников электроэнергии — во всем мире эти правила обычно незыблемо соблюдается. С другой стороны, прощупывается почва для будущих военных заказов.

Ведь если каждый военный объект оснащать собственной независимой установкой электроснабжения, это огромные средства. Поставки электромобилей, создание генераторных станций, отдельные резервные хранилища топлива — все это весьма недешево. Под соусом стратегических интересов НАТО для Пентагона и аффилированных с ним производственных корпораций создается огромный военный госзаказ США, который при освоении даст немалые прибыли", — подчеркивает эксперт.

США придется смириться

Американские СМИ призвали законодателей выделить деньги на создание микрогридов (или микросетей, локальные энергосистемы, предполагающие создание на территории собственных энергосетевых структур, способных работать автономно), хранилищ и электромобилей для обеспечения энергоснабжения, если оно будет поставлено под угрозу. Если лоббистская работа будет успешной, бюджет США и НАТО выделит на это деньги, которые станут основой масштабного оборонного заказа.

К примеру, база ВВС США Рамштайн в Германии является самым крупным стратегическим военным объектом, где расположены 56 тысяч американских военных. Это штаб-квартира американской авиации в Европе и военно-воздушного командования НАТО. При этом почти 40% нефти, которая используется на военных объектах в Германии, приходится на Россию. А «Северный поток–2» при этом якобы «повышает геополитическую мощь Москвы и удваивает зависимость Европейского союза от российской энергетики». Москва же регулярно повторяет, что газопровод — проект коммерческий, а не политический и геостратегический.

"Санкции против «Северного потока-2» поддержит Восточная Европа, но против выступят «локомотивы ЕС» — Германия и Франция . Берлин и Париж явно не проголосуют за это, так как санкции сильно ударят по их интересам. В Европе уже давно принято считать будущий газопровод немецким, а не российским. И немудрено: основные бенифициары проекта — строительные и аналитические компании Франции и ФРГ.

На мой взгляд, в ближайшие полгода и даже год Трамп вряд ли решится на введение санкций против «Северного потока-2». Пока он занят Ираном , то есть противоречий у Штатов с Европой хватает и без России. Москву с первого плана вытеснили другие информационные поводы, в том числе, Северная Корея

При этом стоит учитывать, что в этом году после ощутимого роста нефтяных цен повысилась и стоимость газа на мировых биржах. То есть американский сжиженный природный газ получил возможность стать конкурентоспособным в Европе. Другое дело, что этот СПГ особо Европе не нужен, но если рассматривать интересов Штатов, то сейчас острота проблемы «Северного потока-2» значительно снизилась для американцев в сравнении с прошлым годом. То есть информационное давление на проект продолжится, но вряд ли получит реальное подкрепление", — заключает Алексей Белогорьев.