«Билайн» представил обновленную digital-концепцию своего ритейла

ПАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») представил обновленную digital-концепцию флагманского магазина в Москве на улице Тверская, 6. В инновационном салоне технологии используются для эффективного и комфортного обслуживания клиентов. Открытый digital-корнер дает возможность клиентам взаимодействовать с новыми технологиями и демонстрирует современный подход к ритейлу.

Сенсорный экран и голографические витрины

Для максимально наглядного, быстрого и всестороннего получения информации об ассортименте клиенты могут воспользоваться сенсорным экраном. Он позволяет одновременно двум клиентам выбрать нужную модель смартфона или другого гаджета, узнать характеристики, сравнить с другими моделями, тут же оплатить свою покупку и получить покупку на кассе. Рядом в шести голографических витринах находятся самые интересные и выгодные на данный момент предложения. Динамичные голограммы с виртуальным контентом демонстрируют ключевые характеристики устройств и раскрывают их преимущества.

Симулятор VR-полетов и зона mHealth

Посетители салона могут испытать симулятор полетов в виртуальной реальности. Он работает с помощью смартфона, VR-очков и специального тренажера, который имитирует состояние полета. Другие новые возможности привычных гаджетов демонстрируются в галерее mHealth. Эта зона рассказывает о современных медицинских девайсах, благодаря которым можно использовать смартфон для наблюдения за здоровьем.

Зона Big-data

«Билайн» активно использует анализ big-data для того, чтобы учитывать потребности клиентов при открытии новых магазинов и в разработке продуктов. В зоне big-data на сенсорном экране можно ознакомиться с частью результатов анализа данных. На интерактивной тепловой карте Москвы можно посмотреть какими смартфонами пользуются жители разных районов, в каком районе чаще всего ездят за границу и другую информацию полученную на основе обезличенного анализа данных.

Робот-сотрудник

Салон адаптирован к потребностям разных групп клиентов. Англоговорящие посетители могут получить консультацию с помощью робота. Он удаленно управляется из Центра поддержки клиентов и обеспечивает видеосвязь посетителей с англоговорящими сотрудниками. В дальнейшем количество языков, на которых будут вести консультации, планируется увеличить.

Зона ТV и кофейня

В digital-корнере открыта зона TV. В ней клиент может посмотреть тв-программу или фильм из медиатеки, которая доступна абонентам «Билайн ТВ». Кроме того, во флагманском салоне расположена партнерская зона с кофейней. Всего в ритейле «Билайн» на территории России открыто более 70 партнерских зон. Наряду с кофейнями, клиенты могут воспользоваться банкоматами, почтоматами, туристическим сервисом и другими услугами.

«Островок безопасности»

Потерявшиеся дети или страдающие потерей памяти пожилые люди, нуждающиеся в помощи, могут получить ее в салонах «Билайн» в рамках программы «Островок безопасности». Инициатива запущена совместно с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» и охватывает все магазины оператора . Флагман на Тверской стал первым салоном, где для «Островка» оформлена специальная зона с красной кнопкой, нажав на которую можно получить немедленную помощь от сотрудника салона. Здесь же установлен демонстрационный стенд, рассказывающий о том, как технологии помогают в поиске пропавших людей.