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Show must go on: Киевлянин эпатировал Днепр, выйдя на балкон с ружьем
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Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав

Show must go on: Киевлянин эпатировал Днепр, выйдя на балкон с ружьем 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
В Днепре мужчина вышел на балкон в украшениях и с ружьем под песню Queen Show must go on. Однако, увидев правоохранителей, он скрылся в своем номере.
Когда к жителю отеля ворвались правоохранители, они ншли там постояльца винтовку, нож и кучу женских украшений.
«Мужчина был немного в возбужденном состоянии», — рассказали в полиции.
Как пояснил «неудавшийся стрелок», таким образом он решил справиться с депрессией и поднять себе настроение.
«Хороший эпатаж — он людям поднимает настроение», — прокомментировал мужчина свои действия.
Предварительный осмотр оружия подтвердил, что винтовка была не боевая, тем не менее, ее направили на экспертизу.
Всю ночь полицейские проверяли задержанного, а он во время допроса жонглировал и объяснял, что это ему помогает расслабиться.
Никакого штрафа мужчина в итоге не получил.
Ранее в полиции сообщали, что Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса — четыре самых проблемных региона по количеству правонарушений.
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