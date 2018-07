Show must go on: Киевлянин эпатировал Днепр, выйдя на балкон с ружьем

В Днепре мужчина вышел на балкон в украшениях и с ружьем под песню Queen Show must go on. Однако, увидев правоохранителей, он скрылся в своем номере. Когда к жителю отеля ворвались правоохранители, они ншли там постояльца винтовку, нож и кучу женских украшений. «Мужчина был немного в возбужденном состоянии», — рассказали в полиции. Как пояснил «неудавшийся стрелок», таким образом он решил справиться с депрессией и поднять себе настроение. «Хороший эпатаж — он людям поднимает настроение», — прокомментировал мужчина свои действия. Предварительный осмотр оружия подтвердил, что винтовка была не боевая, тем не менее, ее направили на экспертизу. Всю ночь полицейские проверяли задержанного, а он во время допроса жонглировал и объяснял, что это ему помогает расслабиться. Никакого штрафа мужчина в итоге не получил. Ранее в полиции сообщали, что Днепр, Харьков Запорожье и Одесса — четыре самых проблемных региона по количеству правонарушений.