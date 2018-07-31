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Глава комитета Совфеда: размер пенсии должен зависеть от времени выхода на нее
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Глава комитета Совфеда: размер пенсии должен зависеть от времени выхода на нее 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Система выхода на пенсию должна быть гибкой, размер пенсионных выплат следует увязать с возрастом, когда гражданин заканчивает трудовой стаж.
Такого мнения придерживается председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, слова которого во вторник приводит пресс-служба верхней палаты.
По мнению сенатора, у граждан должна быть личная заинтересованность работать дольше, поэтому систему возможного выхода на пенсию нужно сделать гибкой в определенном возрастном диапазоне. «Чтобы каждый для себя решал: уйдя в 60 лет, он получит одну пенсию, в 63 года — другую, а в 65 лет — третью. Это должно быть выбором гражданина», — считает Рязанский.
Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Масштабное обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке проекта закона будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.
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