Глава комитета Совфеда: размер пенсии должен зависеть от времени выхода на нее

МОСКВА , 31 июля. / ТАСС /. Система выхода на пенсию должна быть гибкой, размер пенсионных выплат следует увязать с возрастом, когда гражданин заканчивает трудовой стаж.

По мнению сенатора, у граждан должна быть личная заинтересованность работать дольше, поэтому систему возможного выхода на пенсию нужно сделать гибкой в определенном возрастном диапазоне. «Чтобы каждый для себя решал: уйдя в 60 лет, он получит одну пенсию, в 63 года — другую, а в 65 лет — третью. Это должно быть выбором гражданина», — считает Рязанский.