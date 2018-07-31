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Строительство бетонной пирамиды А. Голода на Новорижском шоссе займет около двух лет
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Строительство бетонной пирамиды А. Голода на Новорижском шоссе займет около двух лет 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: dom.lenta.ru
Александр Голод намерен завершить строительство бетонной пирамиды на Новорижском шоссе в течение двух лет. Об этом инженер рассказал Агентству городских новостей «Москва».
«Сейчас я ищу партнера или бизнес-партнера под этот проект. Так, проектирование пирамиды идет, планируется ее сделать высотой 70-100 м. Думаю, что на следующий год я уже начну ее строить, строительство займет также около года. Если буду ее делать 70 м, то это потребует в два раза меньше времени», — сказал А. Голод.
По его словам, будущая конструкция по цвету будет похожа на египетские пирамиды. «Покрытие планируем из кварцевого песка, песчаника. Цветом будет похожа на египетские пирамиды, такой желтовато-бежевый песчаник», — пояснил А. Голод.
Пирамида А. Голода высотой 44 м на Новорижском шоссе была разрушена ураганом 29 мая 2017 г. Сейчас на ее месте установлена временная конструкция высотой 14 м.
Пирамида на Новорижском шоссе была построена в 1999 г. Ее создатель А. Голод утверждает, что сооружение имеет особые свойства. Объект относится к энергетическим пирамидам, которые в оккультизме считаются преобразователями или накопителями некой неизвестной науке «биоэнергии». Ученые данный проект не признают научным.
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