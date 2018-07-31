Строительство бетонной пирамиды А. Голода на Новорижском шоссе займет около двух лет

«Сейчас я ищу партнера или бизнес-партнера под этот проект. Так, проектирование пирамиды идет, планируется ее сделать высотой 70-100 м. Думаю, что на следующий год я уже начну ее строить, строительство займет также около года. Если буду ее делать 70 м, то это потребует в два раза меньше времени», — сказал А. Голод.

По его словам, будущая конструкция по цвету будет похожа на египетские пирамиды. «Покрытие планируем из кварцевого песка, песчаника. Цветом будет похожа на египетские пирамиды, такой желтовато-бежевый песчаник», — пояснил А. Голод.

Пирамида А. Голода высотой 44 м на Новорижском шоссе была разрушена ураганом 29 мая 2017 г. Сейчас на ее месте установлена временная конструкция высотой 14 м.

Пирамида на Новорижском шоссе была построена в 1999 г. Ее создатель А. Голод утверждает, что сооружение имеет особые свойства. Объект относится к энергетическим пирамидам, которые в оккультизме считаются преобразователями или накопителями некой неизвестной науке «биоэнергии». Ученые данный проект не признают научным.